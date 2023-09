Moradores de Rio Grande fazem mutirões de limpeza da cidade

Um grupo de moradores de Rio Grande da Serra tem se reunido mensalmente para promover mutirões de limpeza em áreas de preservação ambiental da cidade. A intenção é aplicar no município - o único do Grande ABC que tem 100% de sua área de proteção permanente - um projeto de melhoria do meio ambiente no local.

O primeiro encontro foi realizado no dia 6 de agosto, na Nascente da Vila Verde. Eram seis colaboradores para promoção da limpeza da nascente. Depois, na segunda atividade, no Parque do Cambuci, na Vila Arnoud, realizada no dia 3 de setembro, 11 munícipes compareceram. E, no domingo retrasado (17), os esforços resultaram no recolhimento de 29 sacos de 100 litros de resíduos retirados em outras áreas de Rio Grande.

A organizadora do movimento na cidade é Amanda Queijo, que diz ter formulado um Fórum do Meio Ambiente municipal e contou com a ajuda de uma plataforma presente em 191 países, que, inclusive, emite certificado de participação aos membros, assim como conecta líderes e novos voluntários em ações de plantio de árvores, caminhadas solidárias ou projetos de limpeza - incluindo, a própria edição do mutirão de outubro, já aberta para inscrições online https://planetheroes.pl/events/3088.

“Não dá para fingir que os descartes irregulares não prejudicam a nossa qualidade de vida. E além disto, nós, os ‘seres ditos humanos’ que muitas vezes sem humanidade, permitimos que embalagens usadas por segundos, com séculos para se decomporem, espalhem-se por todos os cantos. Para o mutirão, o próximo passo é destinar os coletados às empresas de reciclagem na região e tentar criar agenda municipal convidando a todo o poder público e principalmente os locais”, destaca ela, que ocupa há pouco mais de um mês a função de gestora na Secretaria de Educação e Cultura do município.

EM OUTUBRO, BIQUINHA MATARAZZO

A próxima ação está marcada para o dia 1º de outubro, na Biquinha Matarazzo. No local que já serviu para abastecer moradores do bairro Pedreira, a meta é percorrer em uma hora de encontro, às 14h, ao menos 50 metros aos arredores da fonte d''''''''água.

Para participar, como informa Amanda, só é preciso boa vontade para coletar plásticos (100 a 600 anos para se decompor), metais (que ficam na faixa dos 150 a 400 para sumir da natureza) e eventualmente vidros (com até 1 milhão de anos estimados). Se possível, é válido levar luvas, sacos e rastelo, além de confirmar presença no https://planetheroes.pl/events/3088.