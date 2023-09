O que fazer em Miami – 14 atrações e dicas imperdíveis

Colorida, divertida, quente e urbana, a Flórida é um dos destinos favoritos dos brasileiros nos Estados Unidos. Quem pretende viajar pela região encontra muito o que fazer em Miami, uma das cidades mais badaladas do estado.

Queridinha dos brasileiros, Miami conta com belas praias e atrações incríveis. A região também é conhecida pelas inúmeras opções para os fãs de compras e pela proximidade com outros destinos famosos dos EUA, como Orlando, que fica a aproximadamente 3h45 de carro (aqui, eu explico como ir de uma cidade para a outra de carro e o que fazer no caminho). Quem quiser também pode fazer o trajeto de trem.

Neste post, eu conto quais são os principais pontos turísticos de Miami e dou dicas para curtir a cidade da melhor forma possível. Afinal, trata-se do destino americano que mais tem promoções de voos para brasileiros. Sucesso!

O que fazer em Miami

DepositPhotos Skyline de Miami

As atrações em Miami são amplas e atendem desde quem viaja em família até casais ou grupos de amigos. Até mesmo sozinho dá para aproveitar muito as praias, fazer compras em locais que vão desde outlets com preços arrebatadores até shoppings de luxo, bem como visitar museus e galerias de arte e curtir ótimos tours de ônibus ou até mesmo de barco na região.

De quebra, há ótimas opções de restaurantes e bons hotéis em Miami. Alguns dos mais famosos ficam na região da Ocean Drive, a avenida mais turística da cidade. Outros, em Downtown Miami ou Wynwood. Aqui, você confere as melhores opções de hospedagem e dicas de onde ficar na cidade.

Como há muito o que fazer em Miami, listei as principais atrações que não podem faltar no seu roteiro:

É possível ver detalhes sobre cada uma delas abaixo. Além disso, separei alguns tópicos importantes para organizar e planejar um roteiro por Miami:

Onde fica Miami

Miami fica na costa leste da Flórida, nos Estados Unidos.

Banhada pelo Oceano Atlântico, a cidade está localizada entre a Baía de Biscayne e os Everglades.

Quem viaja a destino normalmente se locomove entre as cidades de Miami e Miami Beach, que é uma espécie de tripinha de terra ligada ao continente por muitas pontes – por isso, muita gente aluga carro quando vai para lá, já que os meios de transporte público não são muito bons.

O trajeto é curto e Miami Beach, como o nome não nega, se destaca pelas belíssimas praias. É lá que fica o burburinho.

14 atrações em Miami

Confira os detalhes das principais atrações de Miami que não podem ficar de fora de um roteiro na cidade.

1. South Beach

DepositPhotos South Beach

South Beach fica em Miami Beach e é uma das áreas mais badaladas do pedaço. Conhecida por sua atmosfera glamourosa, a região reúne ótimos restaurantes, bares e casas noturnas.

Um dos locais favoritos dos turistas é a avenida Ocean Drive, que tem prédios em arquitetura art déco e espaços gastronômicos com vistas para o mar. É no seu trecho também que ficam os famosos postos de salva-vidas coloridos de Miami.

Os hotéis na região não são exatamente os mais baratos, mas são os com melhor localização. Caso queira se hospedar por lá, faça consultas com antecedências em sites como o Booking, checando não apenas os valores, mas também as avaliações dos hóspedes. As melhores opções costumam esgotar rapidamente.

2. Lincoln Road Mall

DepositPhotos Lincoln Road Mall

Próximo à Ocean Drive, o Lincoln Road Mall é um lugar bacana para passear a fazer compras. O complexo funciona como um shopping a céu aberto, com lojas de marcas como Apple e Victoria’s Secret.

Há também cafés e restaurantes. Uma boa dica é almoçar na famosa hamburgueria Shake Schack, um clássico dos Estados Unidos.

3. Miami Beach Botanical Park

DepositPhotos Miami Beach Botanical Park

O Miami Beach Botanical Park é um dos espaços verdes mais bonitos da região. Localizado em Miami Beach, o complexo tem mais de 100 espécies de palmeiras.

Árvores floridas, orquídeas e outros tipos de plantas também podem ser observadas ao longo do enorme jardim botânico, que conta ainda com lago de carpas. Uma boa dica é aproveitar os cenários locais para descansar e relaxar entre um passeio e outro.

Endereço: 2000 Convention Ctr Dr

2000 Convention Ctr Dr Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h

4. Design District

DepositPhotos Design District

Os fãs de arte não podem deixar de visitar o Design District. Trata-se de um bairro descolado repleto de galerias, restaurantes e intervenções culturais.

Além de respirar arte, a vizinhança é lar de ótimos restaurantes. Entre eles, é possível destacar nomes como o L’Atelier de Joël Robuchon, premiado com duas estrelas Michelin.

5. Art Deco District

DepositPhotos Art Deco District

Em South Beach, o Art Deco District é outro bairro que merece entrar para o roteiro em Miami. Ali, é possível encontrar inúmeros prédios construídos no elegante estilo arquitetônico que marcou as décadas de 1920, 1930 e 1940.

Colorida, a região rende ótimas fotos. O mais legal é que boa parte dos prédios foi revitalizada, mas sempre com o cuidado de preservar as características originais.

6. Avenidas Collins e Washington

DepositPhotos Collins Avenue

A Collins Avenue fica um quarteirão acima da Ocean Drive. Ali há muito comércio, hotéis (muitos deles luxuosos) e opções de lazer.

De South Beach, a avenida avança por muitos quarteirões rumo ao norte e corta a badalada região de Surfside até chegar ao Bal Harbour Shops. Trata-se de um enorme complexo de compras com lojas de marcas como Prada, Chanel e Gucci.

Para quem deseja explorar a Collins fazendo compras, outra opção para encontrar comércios bacanas e com roupas mais jovens é a Washington Avenue. Ali, há muitas lojas de skate e surf.

7. Española Waym

DepositPhotos Española Waym

A Española Waym, entre as ruas 14th e 15th, é o local perfeito para uma pausa. Além de ser muito charmosa, a região conta com ótimos cafés.

A arquitetura de inspiração espanhola é o grande destaque do local, que também conta com lojas, boutiques e boas docerias.

8. SoFi (South of Fifth)

DepositPhotos SoFi (South of Fifth)

SoFi (South of Fifth) ganhou esse nome porque fica em Miami Beach, abaixo da 5º Street. A área não era turística, mas foi completamente revitalizada e ganhou algumas atrações que valem a visita.

A principal delas é o belo parque South Pointe Park. Há também vários restaurantes legais, incluindo o Joe’s Stone Crab, que serve os famosos caranguejos gigantes.

9. Biscayne Bay

DepositPhotos Biscayne Bay

A Biscayne Bay é a baía que banha a cidade de Miami. Chegando à região, vá ao Bayside Marketplace, de onde partem os passeios de barco.

Há inúmeras opções à disposição, como o tour que permite observar as mansões das celebridades (nas ilhas Star Island, Palm Island e Hibiscus Island) e o passeio em um barco pirata.

10. Wynwood

Wynwood é um bairro moderno, conhecido pelos grafites e pela arte de rua. Suas ruas abrigam pinturas enormes de grandes artistas renomados, incluindo o brasileiro Eduardo Kobra.

A área também tem antigos armazéns que foram transformados em descolados bares, cervejarias e galerias de arte. Ali, o gostoso é passear sem pressa, vendo e sendo visto. É um dos meus lugares preferidos em Miami.

11. Downtown

Apesar de ter uma atmosfera de centro comercial, a região de Downtown também consegue encantar os turistas. É ali que a galera encontra o Kaseya Center (antiga American Airlines Arena), que recebe shows e jogos do Miami Heat, um dos grandes destaques da NBA.

Vale a pena aproveitar a visita para conhecer o Bayside Market Place, shopping a céu aberto com lojas de roupas, acessórios, brinquedos e perfumarias. O complexo fica pertinho do famoso Hard Rock Cafe.

12. Aventura Mall

DepositPhotos Aventura Mall

Caso o objetivo seja fazer compras, inclua o Aventura Mall na programação. O complexo concentra mais de 300 marcas e 50 opções gastronômicas.

Apesar de não ser tão barato quanto os outlets, o local costuma ter bons preços em lojas populares entre os brasileiros, como Adidas, Abercrombie e Michael Kors. Há também produtos de grifes de luxo, como Cartier e Tiffany & Co.

Endereço: 19501 Biscayne Blvd, Aventura

19501 Biscayne Blvd, Aventura Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 21h30. Domingo, das 11h às 20h.

13. Dolphin Mall

DepositPhotos Dolphin Mall

Próximo ao aeroporto, o Dolphin Mall é outro shopping indicado para quem quer fazer bons negócios. Ele conta com praticamente todas as marcas presentes nos outlets e tem preços bem atrativos.

Game Stop, Calvin Klein, Guess, Hugo Boss, Puma, Nike e Vans são algumas das marcas presentes no complexo. Além disso, há lojas de departamento, como Marshalls, H&M e Ross Dress for Less.

Endereço: 11401 NW 12th St

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingo, das 11h às 20h.

14. Little Havana

DepositPhotos Little Havana

A cidade de Miami tem forte influencia da cultura Cubana. Quem viaja ao destino pode até conhecer o bairro de Little Havana, que funciona como um pedacinho da capital cubana na Flórida.

As ruas são coloridas e há várias opções de cafés e lojas de charutos. Os restaurantes típicos também costumam conquistar os visitantes – uma boa dica é embarcar em um tour gastronômico para conhecer os sabores de Little Havana.

Como chegar a Miami

DepositPhotos Luzes da Ocean Drive se destacam em South Beach

É possível encontrar várias opções de voos do Brasil até Miami. As rotas diretas são as mais confortáveis. Já os trechos com conexões tendem a ser mais cansativos, mas tendem a oferecer tarifas mais baratas.

Minha dica é pesquisar e comprar as passagens aéreas na Vai de Promo. Trata-se de uma plataforma completa que reúne voos de diversas empresas aéreas em um único lugar. E o melhor de tudo é que eles só buscam voos com datas marcadas e você recebe o localizador na hora, mesmo pagando parceladamente.

Muita gente também aproveita a viagem aos EUA para conhecer Orlando. Neste caso, dá para visitar a cidade dos parques temáticos e depois alugar um carro para ir até Miami, que fica a aproximadamente 3h40min.

Antes de pegar a estrada, vale a pena pesquisar as principais paradas entre Miami e Orlando. Se o objetivo é viajar de motorhome, também recomendo checar a disponibilidade de campings e estacionamentos.

Transporte em Miami

DepositPhotos A maioria das pessoas explora Miami de carro

O sistema de transporte público de Miami é bom, mas as rotas mais longas costumam ser cansativas, com várias paradas e trocas de veículos.

A dica para viajar de forma mais confortável é alugar um carro, que também permitirá explorar os arredores da cidade. Recomendo comparar preços e realizar a reserva com a Mobility, que trabalha com as principais locadoras de veículos dos Estados Unidos.

Outra opção para circular pela cidade com muito conforto é a contratação de transfers privados em Miami. Eles são muito procurados para corridas entre hotéis e aeroportos.

Quem quiser também pode fazer tours de ônibus turísticos. Há até um passeio noturno, no qual dá para ver a cidade iluminada.

Quando ir a Miami

DepositPhotos Faz sol quase o ano todo em Miami

O clima em Miami é quente e agradável durante todo o ano.

As chuvas diminuem entre novembro e abril, meses de alta temporada. O destino também recebe muitos turistas durante o verão, entre julho e agosto.

Caso o objetivo seja fugir da agitação e conseguir bons preços em hospedagem, opte por viajar entre maio e outubro. Além disso, fuja do Spring Break (viagens de grupos escolares), que ocorre principalmente em março.

Seguro viagem EUA

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos. Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem.

Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem EUA

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços aqui e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 4 dias em Miami

DepositPhotos 4 dias é um tempo excelente para conhecer Miami

Em quatro dias é possível conhecer as principais atrações da cidade americana. Abaixo, confira uma sugestão de roteiro em Miami.

1º dia – Miami Beach

DepositPhotos Posto salva-vidas colorido em Miami Beach

Comece o dia explorando as praias de Miami. O South Pointe Park Miami é um parque urbano à beira-mar na pontinha sul de South Beach, perfeito para iniciar a viagem.

Na hora do almoço, siga para o Lincoln Road Mall, um calçadão para pedestres com lojas, cafés e restaurantes charmosos – um interessante shopping a céu aberto.

Siga para o Miami Beach Botanical Park, perto da Lincoln Road, e relaxe entre plantas e o Bass Museum of Art.

Dirija até MiMo on the Beach, nome dado aos quatro distritos de arquitetura histórica no norte de Miami Beach.

Jante no Design District, bairro com excelentes restaurantes de comida contemporânea.

2º dia – Art Deco District, Ocean Drive e compras

DepositPhotos Vale a pena apreciar Miami de dia e de noite

Caminhe pelo Art Deco District. Você pode fazer uma caminhada guiada, que sai todos os dias, às 10h30, do Art Deco Welcome Center.

Alugue uma bicicleta na DecoBike Station e aproveite para ver a colorida vida do calçadão de South Beach.

Escolha um restaurante com vista para o mar na Ocean Drive. Alguns funcionam como verdadeiros beach clubs a partir do final da tarde. Mas há também ótimas opções puramente gastronômicas.

Explore as vitrines da Ocean Drive e da Collins Avenue, um quarteirão acima, com lojas de grifes famosas. Já a Washington Avenue é famosa por roupas mais jovens.

Faça uma pausa para café na Española Waym, entre as ruas 14th e 15th. O pedaço, com arquitetura de inspiração espanhola, está repleto de lojas, butiques, docerias e cafés.

A região do porto de Miami é linda para acompanhar o pôr do sol entre os grandes navios de cruzeiro ancorados ali.

Selecione um restaurante para jantar na região de SoFi (South of Fifth), ao sul da 5th.

3º dia – Biscayne Bay e South Beach

DepositPhotos Em Biscayne Bay, dá para fazer tours de barco em Miami

Vá para Biscayne Bay, mais especificamente ao Bayside Marketplace, para fazer um tour de barco pela orla de Miami. A maioria dos tours é um caça celebridades: os guias mostram as casas fabulosas de artistas e milionários na região.

Dirija para a região de Wynwood, parte da cidade moderna, tomada por grafites, e com ótimos food trucks para um almoço diferente.

Volte para South Beach e aproveite para passar a tarde em um beach club na Ocean Drive ou nos bares de hotéis da Collins Avenue.

Caminhe pela Ocean Drive à noite para sentir um pouco da vibrante vida noturna de South Beach. Outra opção é ir de carro para Downtown e escolher um dos requintados restaurantes dos grandes hotéis.

4º dia – Compras

Divulgação Bal Harbour Shops

Saia cedo para aproveitar um dia de compras em Miami. A opção mais completa é pegar a estrada no sentido norte até Fort Lauderdale e, pouco depois de uma hora dirigindo, passear pelos corredores sem fim do Sawgrass Mills Mall e suas quase 400 lojas.

Vá para o Aventura Mall ou o Dolphin Mall (perto do aeroporto), mais próximos da cidade, caso não queira dirigir tanto apenas para compras.

Caminhe pelos elegantes corredores do Bal Harbour Shops (North Miami Beach) ou do Village of Merrick Park (no sul da cidade, perto de Coral Gables) – e compre por lá se você gosta e pode se abastecer com produtos de alto luxo.

Para se despedir, escolha um dos restaurantes “nuevo latino” da cidade – os peruanos e seus ceviches estão em alta, no La Mar by Gastón Acurio do hotel Mandarin Oriental, e no CVI.CHE 105, em Downtown.

Onde comer em Miami

As opções gastronômicas em Miami variam desde restaurantes de chefs conceituados até redes queridinhas do público brasileiro. Abaixo, veja três estabelecimentos que valem a visita:

Vero Italian

Situado na região de Downtown, o Vero Italian é um dos melhores locais para comer comida italiana em Miami. De quebra, a casa tem uma ótima carta de vinhos.

Truluck’s

O Truluck’s é um restaurante especializado em frutos do mar. Os principais destaques são as lagostas e os caranguejos gigantes.

Versailles

O Versailles é um clássico em Little Havana e serve comida típica cubana. Prove a zarzuela de mariscos, que é uma espécie de frutos do mar ensopado.

Harrys Pizzeria

Esta casa no Design District serve uma das melhores pizzas do mundo. Arrisque a de pesto com muçarela, ricota e tomate.

Carpaccio

Situado dentro do Bal Harbour Shops, este restaurante, como se pode esperar, serve um carpaccio delicioso.

Olive Garden

A rede Olive Garden faz sucesso entre os brasileiros em diversos destinos nos Estados Unidos. Presente em Miami, o restaurante é uma boa pedida para comer bem gastando pouco.

Shake Shack

O fast food Shake Shack é uma boa pedida para refeições rápidas. Os hambúrgueres são deliciosos e há até opções vegetarianas no cardápio.

Onde ficar em Miami

DepositPhotos Downtown e Miami Beach reúnem um grande número de hotéis em Miami

A região de South Beach, em Miami Beach, concentra alguns dos melhores hotéis da cidade. Quem se hospeda por lá tem fácil acesso às praias e a ótimos restaurantes e bares.

Em Surfside, North Beach, também há ótimas opções, muitas delas com quartos dos quais se avista a faixa de areia. É um lugar badalado e repleto de restaurantes e lojas nos arredores.

Apesar de ser mais comercial, Downtown Miami também é uma ótima pedida para turistas. A área central concentra atrações como outlets, restaurantes famosos (como o Hard Rock Cafe) e a arena do time de basquete Miami Heat.

Os viajantes mais descolados adoram ficar em Wynwood, conhecida por suas obras de arte ao ar livre. Quem procura luxo e tranquilidade, por sua vez, encontra boas opções de hotéis em Coral Gables.

Minhas dicas de hotéis em Miami são:

Divulgação/Reprodução The Goodtime Hotel

Inaugurado em 2021, em Miami Beach, o The Goodtime Hotel pertence ao músico Pharrell Williams e ao empresário David Grutman. O local tem um visual descolado, com decoração art déco mesclada a elementos contemporâneos.

Veja preços e avaliações

—

Divulgação/Reprodução Mandarin Oriental Miami

O Mandarin Oriental Miami é uma das melhores opções de hospedagem de luxo na cidade. Além de contar com acomodações amplas e confortáveis, o local abriga o restaurante La Mar, do chef Gastón Acurio.

Veja preços e avaliações

—

Divulgação/Reprodução Hilton Miami Downtown

Piscina na cobertura, bistrô e bar são alguns dos atrativos do Hilton Miami Downtown. O hotel fica no coração da região central e oferece fácil acesso à rede de metrô.

Veja preços e avaliações

—

Além deles, vale a pena considerar os seguintes hotéis em Miami (clique nos links para ver preços e avaliações):

Luxo

Bom custo-benefício

Econômicos

Quer conhecer mais opções de hotéis? Confira aqui outras sugestões de onde ficar em Miami.

O que você precisa saber antes de ir a Miami

DepositPhotos É preciso se planejar para aproveitar melhor Miami

Quando planejo minhas viagens para Miami, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

