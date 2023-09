Fundação Santo André inaugura Câmara de Mediação atrelada ao curso de Direito

O Bacharelado em Direito da FSA (Fundação Santo André) passou a contar, neste mês, com uma Câmara de Mediação e Arbitragem, a partir de um convênio assinado com a empresa CS Views, cujo objetivo é oferecer à comunidade do Grande ABC a resolução de conflitos de forma ágil e eficaz, sem onerar o poder judiciário brasileiro.

O local disponibiliza à população orientações sobre contratos, relações de consumo, conflitos familiares, dívidas, direito condominial, entre outras. A Câmara Privada propiciará a solução Consensual dos Conflitos por meio de Mediadores e técnicas de Mediação. Os mediadores judiciais da Câmara são cadastrados no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), especializados na área de mediação, com atualização constante e mentoria interna. O procedimento instalado na Câmara não é judicial, ou seja, não funciona como um Juizado Especial de Pequenas Causas. Os conflitos serão resolvidos de forma consensual e haverá remuneração dos profissionais envolvidos através da Tabela do TJSP.

As ações da Câmara correrão sob total responsabilidade da CS Views Mediação, representada pela advogada e mestre em direito Dra. Celeida Laporta, mediante o convênio com o Curso de Direito da Fundação Santo André e o seu Núcleo de Práticas Jurídicas. Todos os alunos podem assistir às sessões de audiências de mediação, desde que autorizados pelas partes envolvidas, e aprender o procedimento na prática.

“Desde que haja consenso entre as partes envolvidas, a função da mediação é buscar um acordo benéfico para todos. Os custos são bem mais baixos que entrar na justiça e a agilidade na resolução dos conflitos extremamente eficaz”, revela a mediadora Dra. Celeida Laporta.

O Bacharelado em Direito da Fundação Santo André tem nota 5 (máxima) junto ao MEC devido a qualidade de seu corpo docente, formado por mestres e doutores, método pedagógico moderno e grade curricular atualizada com as demandas do mercado de trabalho. Os alunos do curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário da FSA vivenciam experiências práticas reais da profissão de advocacia por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas que oferece atendimento gratuito à comunidade do ABC e mantém diversas parcerias, entre elas o Ministério Público Federal, a OAB e a Delegacia da Mulher de Santo André.

De acordo com a Professora Me. Ana Paula Teixeira, coordenadora do curso de Bacharelado em Direito, a qualidade do ensino se dá pela estrutura da Fundação aliada ao currículo dos docentes, a maioria mestres e doutores. No mercado, os egressos são bem reconhecidos e têm tido facilidade em se colocar em empresas públicas e privadas do Brasil e exterior. A Câmara de Mediação e Arbitragem funciona às quintas-feiras das 10h às 16h no Anexo do NPJ – Núcleo de Práticas Jurídicas na Rua Vicente de Carvalho 144.

Reconhecida como uma das principais referências de ensino superior da região do Grande ABC, a FSA tem mais de 60 anos e 100.000 alunos formados, sendo a primeira instituição de ensino superior da cidade de Santo André.

O Centro Universitário Fundação Santo André tem mais de 3 mil estudantes, nota máxima 5 institucional junto ao MEC conta com mais de 100 laboratórios, cursos na área de Direito, Publicidade, Negócios, Engenharia, Arquitetura, TI, Psicologia, Biologia dentre outros. Para 2024, as novidades são os cursos de Ciência da Computação, Biomedicina e Design.

A FSA conta com diversos programas de bolsa de estudos. Maiores informações pelo site: www.fsa.br/vestibular.