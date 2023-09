Gusttavo Lima aperta parte íntima de amigo durante show e momento viraliza

Eita! O embaixador Gusttavo Lima deu o que falar novamente nas redes sociais após um vídeo de um dos seus shows viralizar entre os internautas. A gravação em questão ocorreu durante uma apresentação em Brasília nos últimos dias, e repercutiu apenas no final de semana.

Durante o show, o sertanejo estava cantando ao lado da dupla Jhonny e Rahony, quando ele decidiu apertar a parte íntima de um dos cantores, que completava mais um ano de vida no mesmo dia. No instante em que tudo acontece, o músico rapidamente tira a mão do embaixador e cai na risada, dizendo que vai subir.

Claro que o momento dividiu opiniões dos internautas. Enquanto alguns criticaram a atitude do sertanejo, outros saíram em sua defesa, dizendo que é normal fazer isso entre amigos. Eita!

E aí, o que você achou da situação?