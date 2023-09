Atriz Sophia Loren, vencedora do Oscar, cai em casa e sofre várias fraturas

Sophia Loren, atriz italiana de 89 anos de idade, sofreu uma queda em sua casa, na Suíça, e precisou passar por uma cirurgia de emergência no último domingo, dia 24. A ganhadora do Oscar foi diagnosticada com múltiplas fraturas, incluindo uma no fêmur.

Uma fonte próxima disse ao The Hollywood Reporter que Sophia caiu enquanto estava no banheiro e sofreu vários ferimentos no quadril. Devido a sua idade, os médicos estariam cautelosos com os procedimentos realizados, e a atriz deve enfrentar um longo período de recuperação.

Loren venceu o Oscar em 1962 na categoria de Melhor Atriz por sua performance em Duas Mulheres.