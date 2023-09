Filho de Preta Gil fala sobre conselho que recebeu da cantora durante tratamento contra câncer

Francisco Gil, filho de Preta Gil e Otávio Müller, é membro do trio musical Gilsons. Seguindo os passos artísticos da mãe, o cantor sempre recebeu muito apoio da filha de Gilberto Gil. Em entrevista ao Fantástico, no último domingo, dia 25, ele confessou que recebeu um conselho muito importante da mãe.

- Foi um grande desafio. A minha mãe foi uma parceira, porque você imagina, as coisas estavam começando a acontecer, de repente ela na necessidade de estar ali internada, no hospital, e ela falou: Meu filho, faça seus shows, eu vou ficar bem, e quando você puder esteja aqui, e deu para organizar.

Preta Gil está enfrentando um câncer no intestino desde janeiro de 2023, mas não deixa a peteca cair em nenhum momento. Sendo uma mãezona, a artista sempre deu forças para o filho seguir seus sonhos.

Vale lembrar que Fran ficou ao lado da mãe durante a internação para a retirada do tumor no intestino que aconteceu no início de agosto.