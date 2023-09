Madrugada em A Fazenda 15 tem punição, tretas e novos alvos

A primeira dinâmica de A Fazenda 15 rolou durante do Hora do Faro no último domingo, dia 24, e deixou um clima um pouco tenso entre os peões. Por isso a noite foi marcada por muita conversa e divisões dos grupos.

Na área de fora da casa, próximos à piscina, Márcia Fu estava conversando com Yuri Meirelles e Sander Mecca sobre Rachel Sheherazade e não poupou palavras para demonstrar que não gosta nem um pouquinho da jornalista.

- Ela faz de conta que é boazinha para os outros, ela escrota. Quando eu não gosto de tu, sabe o que eu faço? Eu nem perto de tu eu passo. Eu faço de conta... Mas ela não, ela se faz de boazinha. O Henrique caí igual idiota.

Querendo deixar as coisas claras e bem explicadas, Rachel Sheherazade chamou Yuri para conversar e falar um pouco sobre o grupo em que o modelo está inserido.

A jornalista declarou que não tem nenhum problema com ele, WL e até mesmo Tonzão, mas não quer manter contato com as outras garotas que são amigas deles.

- Eu não vou perder meu tempo tentando conquistar uma pessoa que já me elegeu como inimiga.

Mais tarde, na casa da árvore, Márcia estava conversando com Shayan e Radmés sobre diversos assuntos e desavenças que já estão rolando na casa. Foi nesse momento que eles ouviram a sirene de aviso de punição.

Tonzão reconheceu o erro e admitiu que esqueceu que já não podia mais entrar na Baia. A punição dos peões foi ficar 12 horas seguidas sem acesso à água quente. Vixe!