Calleri revela que fará cirurgia após título do São Paulo na Copa do Brasil

O atacante Jonathan Calleri revelou que vai ser submetido a uma cirurgia no tornozelo nos próximos dias. Sem dar maiores detalhes sobre o seu problema físico, o jogador do São Paulo afirmou também que vem jogando no sacrifício desde março, com tratamento mais conservador no local. Mas que decidiu fazer a operação após a conquista da Copa do Brasil, no domingo.

"Ninguém sabe, mas estou machucado faz seis, sete meses. Eu vou parar de jogar agora e vou operar porque estou muito machucado no tornozelo. Meu objetivo era ser campeão e acho que consegui. Dei a vida, mesmo machucado, desde março... Ninguém sabe, mas dei a vida por esse clube e agora mereço parar e me recuperar bem", declarou o atacante, em referência a um problema que sofreu durante o Paulistão.

Em tom de desabafo, ele disse que a lesão está atrapalhando seu rendimento em campo. "Tenho uma lesão no tornozelo, faz tempo, não me recuperei bem. Com o tratamento conservador, deu para jogar até agora, mas está me atrapalhando demais. Eu já falei para todo mundo que se a gente fosse campeão, eu ia arrumar meu tornozelo. Depois de vencer a Copa do Brasil, eu vou operar."

Calleri comentou ainda que foi injustamente criticado por parte da torcida, principalmente após a dura eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. "Eu fui muito criticado, muitos torcedores deixaram de acreditar em mim depois da final da Copa Sul-Americana. Mais uma vez eu demonstro que o Calleri está vivo e ganhou a Copa do Brasil."

Nem o jogador e nem o clube paulista apontaram uma data para a futura operação. Se a cirurgia acontecer nos próximos dias, o atacante argentino não deve mais defender o São Paulo na atual temporada - ele tem contrato com o clube brasileiro até dezembro de 2026.