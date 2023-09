Em única apresentação, turnê de Luis Miguel chega ao Brasil em março de 2024, no Allianz Parque

Nove Grammys Latinos, mais de 118 milhões de discos vendidos e 67 shows da nova turnê mundial esgotados em minutos ainda não definem o fenômeno Luis Miguel, carinhosamente chamado de ''''El Sol de México'''', que retorna ao Brasil após 12 anos, para apresentação única no Allianz Parque em março de 2024 com a produtora Music On.

O anúncio de sua nova tour causou furor com a primeira apresentação em agosto deste ano e impressionou pelos números e pelos recordes de venda. Quando saíram as primeiras datas das apresentações, o assunto Luís Miguel foi parar nos mais comentados do mundo, chegando a levantar a hipótese de ter sido responsável por uma espécie de "pane" no sistema de vendas, uma vez que as filas virtuais das empresas responsáveis pela pré-venda dos ingressos chegaram a apontar o impressionante número de quase meio milhão de pessoas à espera de uma oportunidade de garantir as entradas. Tal feito fez com que o cantor e sua equipe estendessem a tour a novos países, entre eles o Brasil, que receberá o astro na capital paulista.

Há mais de 40 anos levando seus fãs à loucura, Luis Miguel é dono de sucessos que ultrapassam fronteiras. La Barca, Hasta Que Me Olvides, Culpable o No, Ahora Te Puedes Marchar, La Incondicional dentre tantos outros, fazem parte da história do maior cantor da música latina e um dos principais nomes da música romântica mundial. O cantor transita entre o Bolero, Pop, Jazz e Mariachi, mas foi com as baladas românticas que ele conquistou o coração de milhões de pessoas, que o acompanham por onde passa e fizeram com que a série que leva seu nome fosse um grande sucesso da plataforma de streaming Netflix.

Embora tenha lançado seu último disco há cinco anos, Luis Miguel não perdeu seu status de superstar e a cada passo seu é seguido por milhões de fãs em todo o mundo. No Spotify são aproximadamente 18 milhões de ouvintes mensais e no YouTube, mais de 2 bilhões de views.

Tantos números e conquistas estão sendo celebrados na turnê Luis Miguel, que chega ao Brasil no dia 23 de março do próximo ano e está marcada para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo. As vendas para o tão esperado show em solo brasileiro, iniciarão em 19/09/2023 as 10:00 a.m. com valores que variam entre R$215,00 e R$1300,00.

SERVIÇOS

Data: 23/03/2024

Local: Allianz Parque

Classificação: 16 Anos

Horário do show: 20:00

www.ticketson.com.br

Preços

Cadeira Azul R$1300,00

Cadeira Azul Meia Entrada R$650,00

Cadeira Amarela R$1250,00

Cadeira Amarela Meia Entrada R$625,00

Cadeira Verde R$880,00

Cadeira Verde Meia Entrada R$440,00

Cadeira Vermelha R$700,00

Cadeira Vermelha Meia Entrada R$350,00

Cadeira Nível 1 Lateral R$720,00

Cadeira Nível 1 Lateral Meia Entrada R$360,00

Cadeira Nível 1 Central R$660,00

Cadeira Nível 1 Central Meia Entrada R$330,00

Cadeira Superior R$430,00

Cadeira Superior Meia Entrada R$215,00