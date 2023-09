Loops: N26 lança ferramenta de organização de finanças

A N26 anunciou o lançamento do Loops, criado para ajudar os clientes a alcançarem os objetivos financeiros de forma personalizada e automatizada, sem ter que se preocupar sempre com isso.

A pessoa cria um loop uma só vez e ele roda automaticamente de acordo com o que foi definido. Assim, fica mais fácil guardar dinheiro com frequência ou separar sempre a mesma quantia para um objetivo.

A novidade – conhecida como Loops – ajuda a tornar a jornada no Spaces ainda mais completa e automatizada para os clientes da Fincare.

O Spaces é a ferramenta mais popular da N26, criada na Europa em 2018 para separar, organizar e guardar dinheiro de um jeito mais prático e menos engessado do que uma poupança ou um investimento, já que o dinheiro fica rendendo e disponível a qualquer momento.

Agora, com o Loops, é possível direcionar o dinheiro da conta automaticamente para um space, de forma programada.

A ferramenta é intuitiva. Inicialmente, é preciso que o cliente defina quanto e quando (por mês ou semana) que pretende colocar de dinheiro, e o Loops executa essa tarefa de rotina pelo usuário repetidamente, até que pause ou exclua o loop.

O loop faz a movimentação automática do dinheiro da conta principal para um space, mas o cliente nunca perde o controle, porque um dia antes o app envia uma notificação para lembrar e avisar da ação.

Caso não tenha o saldo necessário, o loop não vai rodar, então um loop também nunca vai deixar a conta negativa. Quando não precisar mais da rotina, o usuário pode pausar ou excluir a qualquer momento.

Eduardo Prota, CEO da N26 Brasil, revela que a ferramenta é importante para a visão de futuro da N26.

“Automatizar ações facilita a vida financeira na prática. Essa é exatamente a ideia do Loops, o cliente organiza o dinheiro sem ter que pensar nisso toda hora. De forma rápida e prática, é só automatizar a rotina criando loops. Nosso intuito é continuar investindo em produtos inovadores para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões sobre o dinheiro e não se preocupar tanto com ele no dia a dia, construindo um hábito leve e consciente de cuidar dos recursos financeiros” , explica.

De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizado em agosto de 2023, a taxa de devedores em atraso no Brasil chegou a 12,7%, a maior desde 2010.

“Os números são alarmantes. Nosso objetivo é ajudar os brasileiros a melhorar sua relação com o dinheiro, oferecendo recursos práticos e aplicáveis ao dia a dia das pessoas para que elas consigam organizar melhor suas finanças, ficando sempre preparadas para atingir seus objetivos sem se endividar”, ressalta o executivo.

Loops: passo a passo

1- Na aba Spaces você acessa a opção Loops;

2- Decide para qual space o dinheiro deve ir;

3- Define quanto quer transferir em cada vez que o loop rodar;

4- Escolhe a frequência de repetição (semanal ou mensal);

5- Coloca a data em que o loop deve começar;

6- Ativa o loop e pronto, é só relaxar e deixar o loop manter essa rotina em dia por você.