Regis Danese relembra detalhes do acidente em conversa com Domingo Espetacular: Sentia muita dor

Regis Danese segue se recuperando do grave acidente que sofreu no dia 30 de agosto. Recentemente, o cantor concedeu uma entrevista para o Domingo Espetacular e relembrou detalhes do ocorrido.

Danese estava indo com o irmão para a cidade de Ceres, em Goiás, quando se acidentou. O cantor conta que se distraiu ao ver que o celular do irmão havia caído no assoalho do carro e, quando percebeu, já havia colidido com o caminhão.

Regis lembra que o irmão começou a pedir para que eles saíssem do veículo. Mesmo ferido, a tarefa não foi tão difícil, como conta o cantor:

- Eu consegui sair, porque as portas do meu lado foram arracandas. A roda adianteira do meu lado, da camionete, foram arrancadas.

O cantor gospel foi atendido pelos paramédicos e diz ter ficado consciente o tempo inteiro.

- Eu sentia muita dor já, eu tava com o sangue quente, mas sentia muita dor no abdômen.

Depois de semanas no hospital e algumas cirurgias no abdômen, o cantor se recupera em casa:

- To super bem, recuperando a cada dia. Eu perdi alguns quilos, mas to aqui me restabelecendo.