Rebeca Abravanel aparece pela primeira após a revelação da gravidez

Pela primeira vez desde a revelação da gravidez, Rebeca Abravanel fez uma aparição pública. A apresentadora marcou presença no jogo da final da Copa do Brasil para demonstrar apoio ao São Paulo Futebol Clube, time em que Alexandre Pato joga como atacante. Apesar de o marido ter ficado de fora da partida, ela e a família fizeram questão de estar lá para torcer pelo tricolor paulista.

Após o final do jogo, o craque comemorou que seu time levou o casa para casa e apareceu em uma série de cliques com o troféu do campeonato. Gravidinha, Rebeca está ao lado do marido nas imagens enquanto veste a camisa do São Paulo. Irmão do jogador de futebol, Alexsandro da Silva fez uma publicação nas redes sociais com as imagens da comemoração.

Na legenda, ele escreveu:

Campeão da Copa Brasil, obrigado meu Deus por proporcionar ao meu time do coração essa vitória e muito feliz por meu irmão fazer parte dessa vitória, parabéns.