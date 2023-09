Gil do Vigor se emociona após Batalha do Lip Sync: - Eu queria muito cantar essa música

Eita como entregou tudo! Gil do Vigor participou da Batalha do Lip Sync contra Ana Maria Braga no Domingão com Huck e cativou com sua performance de The Time Of My Life, música tema da cena mais icônica do filme Dirty Dancing - Ritmo Quente.

O ex-BBB apostou em uma estratégia diferente ao usar um figurino metade masculino e metade feminino enquanto dançava com um dançarino e uma dançarina ao mesmo tempo. Cada vez que virava, encarnava uma personalidade na coreografia. Após a apresentação, ele se emocionou e contou que sempre quis fazer uma performance da canção:

- Eu queria muito cantar essa música, porque acho que todo mundo já dá aquele pulinho, né? Eu falei: Ai, quero pular no macho. Quando veio a ideia de sermos metade masculino e metade feminino, eu falei o seguinte: Nossa, que mensagem importante nós vamos estar passando.

Em seguida, Gil frisou a importância da mensagem que queria passar e refletiu:

- Nós não precisamos ter medo de todas as nossas versões e todos os nossos lados. Eu acho que é bonito isso e falar para as pessoas. Cada momento que eu virava, era uma personalidade diferente. Foi difícil, mas a gratidão e a honra de poder fazer isso aqui para mim foi incrível, então muito obrigado.