Palavra do Leitor - 25 de setembro de 2023

Deputada Ana Carolina

‘Projeto de Ana Carolina vira lei após sanção do governador’ (Política, dia 22). Com certeza seus eleitores, familiares e políticos da nossa região estão orgulhosos de seu trabalho nesta Casa de leis, onde seus pares também merecem nosso respeito pela aprovação. Nós, eleitores do Grande ABC, principalmente de Santo André, estamos felizes, pois vossa excelência não legisla somente para a nossa região, mas sim para toda a sociedade. Entendo que as mulheres devem ser protegidas no mundo inteiro com os mesmos direitos. Acredito na força das mulheres, que hoje ocupam espaços relevantes na política para serem protagonistas das necessidades sociais. Aproveito para elevar minhas considerações pela sua gestão em todas as áreas da cidade, sendo que o centro especializado para zelar pelas pessoas com deficiência é mais um marco político-administrativo positivo do seu esposo e prefeito Paulo Serra. Estes fatos demonstram a afinidade política que possuem e a responsabilidade na gestão pública. Como idoso que sou, e represento milhares destes, quero aqui sugerir, atendendo ao Estatuto do Idoso, trabalho conjunto na elaboração de projeto social de atendimento integral à saúde dos portadores de doenças que os tornem dependentes de assistência quando a família não possuir condições econômicas. Essas são nossas sinceras considerações ao casal político que cumpre seus mandatos com responsabilidade e respeito aos seus eleitores. Não esqueçamos que os novos são frutos dos idosos, que merecem atenção.

Euclides Marchi

Santo André

Lula na ONU

Na terça-feira, Lula, em discurso na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, se redimiu, e foi sóbrio ao focar temas importantes como o do combate à desigualdade, a reforma da governança global, a capacidade de mediar conflitos e a busca da paz. Também ressaltou a importância do meio ambiente e a crise climática. Ou seja, resgatou a histórica e sempre ajustada atuação do Itamaraty, desprezado por Jair Bolsonaro. Porém, Lula exagera, e nem era palco para tal, quando defende Julian Assange (preso em Londres), fundador do WikiLeaks, que divulgou milhares de documentos, fotos e vídeos secretos do Pentágono. Também quando pede o fim do bloqueio econômico imposto pelos EUA à Cuba, país esse que não respeita os direitos humanos. E sobre a guerra da Ucrânia, continua em cima do muro. Mas o saldo deste discurso é positivo para Lula e o Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Uber

‘Uber pode deixar o Brasil se tiver de registrar motoristas e pagar multa’ (Economia, dia 22). Muitos brasileiros estão em situação de autônomos e MEI. Agora, a população brasileira, que, por sua vez, é empregada pela CLT deverá (obrigatoriamente) sustentar os sindicatos (instituições comandadas pelo descondenado), com descontos em folha de pagamento (mensalmente) de taxas e contribuições sindicais. Agora, os sindicatos (instituições comandadas pelo ‘corruptoviajando’) foram à Justiça exigindo pagamento de R$ 150 dos empregados que entrarem com pedido de recusa dos respectivos descontos em folha de pagamento junto ao RH (empregadores). Mas quem votou no ‘pai dos pobres’, nordestino burguês, multimilionário que arrota socialismo mas usufrui veementemente (e com força) do capitalismo e dos cofres públicos brasileiros (suor, sangue e trabalho do lascado contribuinte brasileiro)?

Paulo Rogério

Mauá





Aborto

É de uma lucidez cristalina o artigo de Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, sobre a questão do aborto (Opinião, ontem). Recomendo a leitura.

Danilo Soldan

Capital