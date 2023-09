Diadema recebe o posto itinerante do Procon na Praça Lauro Michels

A sétima edição deste ano do Procon Móvel, serviço itinerante do Procon Diadema, será realizada na sexta-feira (29). Das 9h às 16h, a estrutura disponibilizada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon do Estado de São Paulo, que estará na Praça Lauro Michels, na região central.



Para o atendimento, a população terá uma equipe formada por especialistas das duas instituições. Além de ter informações e esclarecer dúvidas, o consumidor poderá registrar sua reclamação para solucionar problemas com fornecedores. Para isso, a queixa deve ser relacionada a bens e serviços em relação de consumo, temas tratados no CDC (Código de Defesa do Consumidor) e é preciso ser morador de Diadema ou funcionário da municipalidade.