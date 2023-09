Estado registra 5 mortes e alta de 102% em atendimentos por calor

O Estado de São Paulo registrou, nos sete primeiros meses de 2023, cinco mortes por causas relacionadas ao calor, além disso, houve aumento de 102,5% nos atendimentos ambulatoriais e internações por causas relativas à exposição ao calor em relação a 2022. Foram 312 neste ano e 154 no mesmo período de 2022. Os dados são Secretaria de Estado da Saúde, que ainda alerta para uma nova onda de calor.



A Capital registrou ontem temperatura de 36,5°C, naquele que foi considerado o dia mais quente do ano. A marca também foi a sexta maior já enfrentada pela cidade em setembro desde que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) iniciou o serviço, em 1943.



A Pasta da Saúde reforçou a toda a população a necessidade de cuidados redobrados durante esta semana, quando as altas temperaturas no Estado de São Paulo podem chegar aos níveis mais elevados do ano. Pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiências cognitivas são as mais afetadas.



“Os principais cuidados são tomar líquidos, principalmente água, no mínimo um litro e meio a dois, que devem ser ingeridos ao longo do dia e não de uma vez só; os ambientes devem ser mantidos arejados e frescos; usar roupas leves; e, se for realizar exercício físico ou passeios, fazer isso antes das 10 ou depois das 16 horas, evitando ficar em exposição ao sol mais intenso,” afirma a médica geriatra Erica Boteom.



Esses cuidados são especialmente necessários para os idosos, crianças de colo e pessoas com alterações cognitivas, pois estas têm capacidade reduzida de perceber ou comunicar a sede e regular a própria temperatura, mas são recomendações que devem ser observadas por todos. As pessoas que são parte desses grupos de risco precisam de muita atenção do cuidador para não correr o risco de desidratação e efeitos colaterais durante esses dias de calor extremo, que podem levar até a óbito.



“Por mais que seja por período curto, nunca se deve deixar a criança dentro do carro nesse momento, em que temos temperaturas elevadas até o começo da noite, porque o carro é uma estrutura metálica e, portanto, ele aquece com a temperatura externa e, dentro, a temperatura é mais elevada do que do lado de fora,” aponta Jamil Caldas, pediatra e diretor da Divisão de Neonatologia do Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Segundo ele, óbitos por este motivo são frequentes.