Centros públicos oferecem 461 oportunidades de trabalho no Grande ABC

Os centros públicos de emprego e renda ligados a quatro prefeituras do Grande ABC oferecem 461 postos de trabalho nesta semana. Santo André, com 198 oportunidades, é a cidade com mais vagas em aberto, seguida por Mauá (164), Diadema (65) e Ribeirão Pires (34). Os demais municípios não informaram a disponibilidade.

Das 198 vagas oferecidas pelo CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André, destaque para as 65 destinadas a operador de caixa, 34 para repositor em supermercados e 20 para costureira em geral.

Os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou o portal Gov.br, por meio do link https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, pode agendar pelo link https://web.santoandre.sp.gov.br/ e comparecer no dia/hora agendado com RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital. O CPETR fica na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá abre a semana com 164 oportunidades profissionais, para empresas da cidade, de outros municípios do Grande ABC e da Capital. O painel é atualizado constantemente.

Entre as diversas funções disponíveis estão 50 vagas para atendente de lanchonete, operador de telemarketing (50), caixa (10), costureira em geral (10) e servente de obras (14). Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e carteira de trabalho em mãos (quem ainda não tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema oferece nesta semana 65 vagas, para todos os níveis, incluindo uma oportunidade exclusiva para pessoas com deficiência e duas de estágio. Os interessados devem acessar o https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires comunica que estão abertas 34 oportunidades de emprego nesta semana. Os interessados em se candidatar às vagas devem procurar o PAT, situado nas dependências do Atende Fácil, das 8h30 às 16h (Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 4824-4282.