Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação começa em Santo André

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe, a partir de hoje a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santo André, evento anual que reúne as principais empresas, instituições de ensino, de pesquisa e agentes do ecossistema de inovação do Grande ABC em uma programação que vai analisar, discutir e apresentar os avanços do setor.



A abertura oficial acontece às 18h30. O evento trará, até sexta-feira (29), palestras, exposições, visitas a destinos do turismo industrial, além do Prêmio Santo André Inovação, e o inédito Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, realizado em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência.



As atividades, que são gratuitas, serão realizadas principalmente no Cine Theatro Carlos Gomes, mas há as previstas para instituições parceiras e no formato remoto. Mais detalhes da programação estão disponíveis no link (http://bit.ly/semanadeinovacao23).



Entre os destaques, a terça-feira (26) é dedicada às palestras. Às 14h, a palestra Empreendedorismo, Inovação e Mercado de Trabalho, ministrada por Leonardo Marques e Diego Gonzales, sem necessidade de inscrições. No mesmo horário, às 14h, a UFABC realiza, em seu campus de Santo André, a palestra Fortalecimento de Ambientes de pesquisa e inovação na UFABC, com inscrições pelo site do evento.



Haverá ainda palestras online e na Sabina Escola Parque, às 19h30. São necessárias inscrições antecipadas pelo site.



Também na terça-feira será realizada a atividade de Turismo Industrial e de Inovação da Semana de Inovação. A empresa Braskem receberá a visita de uma turma da Etec Júlio de Mesquita. Nesse caso, não há inscrições. Na quinta-feira (28), às 9h, a programação de Turismo Industrial da Semana de Inovação leva a turma da Etec Júlio de Mesquita à empresa Unipar.



Na quarta-feira (27), terão início as atividades relacionadas ao Prêmio Santo André de Inovação, com a exposição, a partir das 9h, no próprio Cine Theatro Carlos Gomes, de trabalhos inovadores desenvolvidos pelos alunos das instituições de ensino participantes. No período da tarde, a partir das 13h, os estudantes participam de um Pitch, uma apresentação de forma curta e direta de um produto visando conquistar o interesse de um investidor, cliente ou parceiro.



O resultado do Prêmio Santo André de Inovação, que reconhece os melhores trabalhos analisados por 20 jurados das instituições participantes, acontece a partir das 9h da quinta-feira (28), também no Cine Theatro Carlos Gomes.