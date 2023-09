Morando copia projeto de petista sobre cotas em concursos públicos

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), enviou à Câmara na sessão de quarta-feira projeto que prevê 25% de cotas raciais em concursos públicos no município. Embora de autoria do Executivo, a proposta segue os moldes do PL 111/2022, protocolado em setembro do ano passado pela vereadora Ana Nice (PT).

“A ação afirmativa tratada neste projeto de lei visa mitigar a discriminação no acesso a cargos públicos sofrida pela população negra, sendo uma importante ferramenta para tentar solucionar o problema da desigualdade social e do racismo institucional ainda presente no aparelho de Estado”, diz o projeto da gestão tucana.

A única diferença para o projeto de Ana Nice está na quantidade das cotas. Enquanto Morando propôs 25%, a proposta da petista previa 20%. Isso se deve ao fato de que, pelo regimento interno da Câmara, o Executivo não pode elaborar projetos que já foram protocolados pelos vereadores. A Prefeitura chegou a enviar um PL com as mesmas prerrogativas do elaborado pela parlamentar, mas retirou da pauta e substituiu pela proposta que garante a cota de 25%.

“É um projeto de lei de minha iniciativa, cujo protocolo completou um ano no dia 13 de setembro. Hoje (quarta-feira, 20), ao invés de aprovar, o Executivo encaminha um projeto substitutivo ao meu”, declarou Ana Nice.

Fato que chamou atenção foi que os projetos foram votados em sequência. Mesmo protocolado em 13 de setembro de 2022, o PL de Ana Nice só foi para votação em plenário na quarta-feira. A proposta da petista foi rejeitada por 20 dos 28 vereadores. Logo em seguida, o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), deu conhecimento ao plenário sobre o projeto da Prefeitura e abriu para votação, sendo aprovado por unanimidade.

“Isso já ocorreu na última legislatura, referente à isenção de taxa em concursos públicos para pessoas doadoras de medula óssea e também àquelas cadastradas no CadÚnico. Na ocasião, meu projeto estava tramitando na Câmara quando o Ministério Público suspendeu o chamamento de um concurso por não haver garantias de participação para pessoas com pouco recurso. A Câmara levou meu projeto ao MP para justificar, e ainda assim a Prefeitura enviou ao Legislativo outro projeto para substituir o meu”, contou Ana Nice.



DENÚNCIA NA ONU

Este é o segundo projeto de igualdade racial que Orlando Morando enviou à Câmara desde que foi denunciado na ONU (Organização das Nações Unidas) por racismo institucional, em junho. Semanas após a denúncia, o tucano protocolou projeto de combate a atos racistas em espaços esportivos no município, medida que já existia em nível federal.

A denúncia, feita pela UNEafro (União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora), movimento que se organiza em prol da causa negra, cita inúmeras situações vividas pela população negra de São Bernardo, como o despejo da sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, retirada das aulas de capoeira nas escolas municipais, a não realização de eventos culturais e artísticos no Dia da Consciência Negra, entre outros.