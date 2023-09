Macron retira embaixador do Níger e encerra presença militar francesa

O presidente francês, Emmanuel Macron, informou neste domingo, 24, que a França acabará com a sua presença militar no Níger e retirará o seu embaixador do país depois do seu presidente democraticamente eleito ter sido deposto num golpe de Estado.

A França manteve cerca de 1,5 mil soldados no Níger desde o golpe de julho e recusou um pedido da nova junta para a saída do seu embaixador. Com as tensões aumentando, Macron afirmou ter dito ao presidente deposto Bazoum hoje que "a França decidiu trazer de volta o seu embaixador e nas próximas horas o nosso embaixador e vários diplomatas regressarão a França. E poremos fim à nossa cooperação militar com as autoridades do Níger."

Ele observou que a presença militar da França no Níger foi uma resposta a um pedido do governo do Níger na época.