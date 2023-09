Skatista andreense Giovanni Vianna vence STU São Paulo 2023 na categoria street

Foram realizadas neste domingo as finais street e park do STU São Paulo 2023. Com grandes nomes do skate brasileiro, a etapa paulista consagrou um atleta da região, já que o andreense Giovanni Vianna, que já havia conquistado o bronze no Pro Tour de Skate Street Lausanne 2023, foi o grande vencedor do dia no street masculino. Nomes como Rayssa Leal, Augusto Akio e Isadora Pacheco, atletas de elite na modalidade, também se destacaram com vitórias.

Além do andreense, outros grandes nomes se destacaram. Com 15 anos e já com um título mundial na bagagem, Rayssa Leal foi destaque vencendo a categoria street feminino. A jovem é vice líder no raking de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Já Japinha, como é popularmente conhecido Augusto Akio, vice-campeão mundial no ano passado, levou o troféu na categoria park masculino. Isadora Pacheco, que participou das Olímpiadas de Tokyo de 2020, venceu no park feminino.

O evento ocorreu no Parque Cândido Portinari, na Capital, e faz parte da STU NAtional, principal competição de skate do Brasil. A competição, que teve disputada sua terceira etapa neste final de semana, ainda terá fases no Rio de janeiro (RJ) e em Recife (PE).