Felipe Neto compra livros de até 100 reais para seguidores

Apesar de já ter se envolvido em diversas polêmicas, Felipe Neto ainda usa muito as redes sociais para dar sua opinião sobre uma infinidade de assuntos e para conversar com os fãs e seguidores. Desta vez, o influenciador decidiu gastar um pouco de seu dinheiro e fazer uma boa ação.

Através do Twitter, o famoso revelou que iria comprar uma série de livros para alguns internautas. Tudo que eles deveriam fazer era escolher livros e montar um carrinho de compras de até 100 reais. Junto com os pedidos, os fãs deveriam contar a Felipe o porquê dos livros.

Assim, com o pedido e as justificativas, o influenciador começou a escolher alguns seguidores. Para que a compra acontecesse, ele pedia que os escolhidos enviassem o código do boleto da compra para que ele pagasse.

Vou comprar livros para você. Monta seu carrinho com apenas livros, limite de 100 reiais (já contando frete). Manda o print aqui e me diz porque você quer esses livros específicos. Me segue. Até amanhã vou escolher vários e pagar o PIX do carrinho. Fica atento e atica as notificações.

Neste domingo, dia 24, Felipe Neto começou a pagar todos os boletos e percebeu que a prática é bem complicada. Ele aproveitou para desabafar sobre o perrengue chique:

Preciso ser sincero com vocês... Esse sistema de pagar boleto por boleto é desesperador de trabalhoso.Eu efetuei 50 compras de carrinhos de livros de vocês e não aguento mais, to surtando já, levei HORAS, principalmente porque o Twitter sumiu com os replies. Existe meio mais fácil?

Que boa ação, não é?