Casal de namoradas denuncia ataque homofóbico em padaria de SP: 'Falta de p.', disse homem

A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Jade Beatriz, e sua namorada, a fotógrafa Karla Boughoff, denunciaram ter sido vítimas de homofobia numa padaria da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na última quinta-feira, 21, e foi reportado nas redes sociais das duas.

Jade contou que ela e a namorada estavam de mãos dadas, na fila do caixa da padaria, quando perceberam que um homem as encarava fixamente. Segundo Jade, "o cidadão chegou e se considerou no direito de questionar a nossa sexualidade". Em um vídeo divulgado por elas, um homem aparece dizendo que elas estão juntas "por falta de p.", entre outras ofensas.

"A gente nunca acha que pode acontecer com a gente até acontecer", afirmou Jade em vídeo postado no Instagram. "É muito bizarro pensar que a gente não pode ir na padaria e ter um minuto de paz."

As duas registraram um boletim de ocorrência e afirmaram que "pretendem tomar as medidas judiciais cabíveis". "Homofobia é crime", disse Jade.

De fato, em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, como previsto na Lei 7716/1989.

O homem não teve a identidade revelada.