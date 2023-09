Leci Brandão passa mal durante viagem de avião e é levada ao hospital

Leci Brandão se sentiu mal durante um voo ao Rio de Janeiro, no último sábado, dia 23, e precisou ser levada ao hospital. Segundo o G1, a cantora foi atendida primeiro no pronto-socorro do aeroporto e então encaminhada ao Hospital Copa D?Or.

A assessoria da cantora informou que ela perdeu o movimento do pulso durante o voo e que precisou realizar uma ressonância magnética para checar possíveis problemas neurológicos.

Felizmente, a cantora não apresentou nenhuma alteração nos exame e pôde voltar para casa, onde segue sendo observada.

Que bom que foi só um susto, né?