Bruno Guimarães marca, Newcastle faz 8 a 0 no Sheffield e engata 2ª vitória seguida no Inglês

Um dos convocados para a seleção brasileira do técnico Fernando Diniz, o meia Bruno Guimarães deu chapéu, destacou-se na marcação e ainda marcou um dos gols do Newcastle na goleada por 8 a 0 sobre o Sheffield United, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

A segunda vitória consecutiva na competição levou o Newcastle ao oitavo lugar, com nove pontos, ganhando assim quatro posições na rodada. Na lanterna, o Sheffield United tem apenas um.

Apesar de jogar fora de casa, o Newcastle transformou a partida em um massacre, que começou aos 20 minutos, com um gol de dentro da área, marcado por Longstaff. O segundo saiu aos 30, em uma cabeçada do lateral Burn.

O domínio do Newcastle era evidente, principalmente no meio de campo, com a batuta de Bruno Guimarães, que protagonizou lances plásticos, com direitos à bonitas canetas. Com isso, o time visitante foi para o intervalo com 3 a 0 no placar, o último marcado por Botman, aos 34.

No segundo tempo, o Newcastle foi ainda mais arrasador. Aos dez, Wilson recebeu dentro da área e acertou uma bela cabeçada para fazer 4 a 0. O quinto saiu aos 15, em um chute de fora da área de Gordon.

Sem que o adversário esboçasse qualquer reação, o Newcastle continuou atacante e fez o sexto, aos 22, com Almirón. Aos 27, enfim saiu o gol de Bruno Guimarães. O brasileiro aproveitou a sobra para fazer o sétimo. Isak, aos 41, decretou a goleada neste domingo.

Antes do confronto com o PSG pela Liga dos Campeões da Eurocopa, o Newcastle volta a campo diante do vice-lanterna Burnley, no sábado, às 11h, no St James Park.