Após falar de vida íntima com marido, Deborah Secco rebate críticas: - Não têm ideia de quem eu sou

Deborah Secco sempre usa as redes sociais para conversar sobre diversos assuntos com os fãs e seguidores. Entretanto, apesar da variedade do papo, o nome da atriz sempre vira alvo de polêmica quando ela fala sobre sua vida íntima com Hugo Moura, seu marido.

Em uma conversa com o jornal Extra, Deborah confessou que, apesar de receber muitas críticas, tenta ignorá-las. Ela também deixou bem claro que ninguém na internet a conhece de verdade.

- Recebi muitas críticas, mas muita gente achou legal e levou como diversão, assim como eu levei. Entendo quem não tenha esse olhar. Somos plurais, e está tudo certo. Eu lido muito bem com as críticas, porque eu acho que elas não são sobre mim, mas sobre uma Deborah que as pessoas constroem. Elas não têm ideia de quem eu sou. Criticam algo que elas supõem.

Em seguida, a artista relembrou que assuntos que envolvem relações sexuais e vida íntima viralizam mais nas redes sociais, chamando a atenção para o seu nome. Mesmo assim, Deborah não se importa em ser criticada, já que fala sobre outros assuntos interessantes.

- Eu sou uma mulher muito maior. Tenho milhões de assuntos que me interessam, mas esse é o único que viraliza na internet, por isso as pessoas me veem mais vezes falando sobre o tema. Essas críticas não me doem.

Por fim, Deborah Secco falou sobre a relação com o amado. De acordo com ela, o dia a dia é repleto de parceria e conexões diárias - e muita conversa.

- A gente tem que querer viver junto, refazer combinados, se reapaixonar, se reconectar diariamente. Não tem um segredo. Busco no meu companheiro o meu melhor amigo e meu parceiro, um cara com quem eu quero trocar. A gente vai encontrando nossa fórmula. A relação é feita de mudança. A gente descobre novos percalços, dificuldades, alegrias e motivos para se apaixonar todo dia. É uma relação viva e sincera. Vamos repensando, recriando e tentando fazer dar certo. A gente nunca brigou. A gente diverge e conversa.

Eita, hablou!