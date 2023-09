Votos combinados, inimizades e estratégias... Veja tudo que rolou em A Fazenda 15

O feno está pegando fogo! Depois da primeira festa, que rolou na noite da última sexta-feira, dia 22, os participantes se mostraram cada vez mais focados no jogo e nas primeiras indicações que vão rolar. Assim como em outras edições, grupos já estão sendo formados, e inimizades desenvolvidas.

Confira, então, tudo o que rolou na madrugada deste domingo, dia 24:

Votos combinados

Yuri Meirelles, Lily, Darlan Laranjinha e Nathália curtiram o Rancho do Fazendeiro e aproveitaram a privacidade para desabafarem sobre alguns participantes e combinarem votos. Enquanto jogavam dardos nas fotos de Lucas Souza, André Gonçalves e Rachel Sheherazade, o quarteto pensava em uma estratégia para desestabilizar o trio.

Inimizades

E, ao que parece, Lily e Nathália realmente não gostam da jornalista. Isso porque, após interagirem com ela, as garotas não pensaram duas vezes em sair do local onde estavam e reclamar sobre Rachel para os garotos, que estavam na piscina.

Segundo elas, Sheherazade é falsiane e, por conta disso, não conseguiam ficar perto dela. Nathália também aproveitou para debochar do pensamento positivo da profissional.

- A Rachel chegou e eu não consegui olhar para cara dela. Uma falsiane, disse Lily.

- Ai gente tem que ter paz, harmonia, amor, completou Nathália.

Estratégias

Já perto dos estábulos, Cezar Black e Shayan Haghbin bateram um papo sobre o jogo e como eles podem se posicionar para não saírem em desvantagem. O ex-BBB confessou que está um pouco preocupado com isso, mas Shayan o acalmou e compartilhou a ideia de se aproximar do grupo intitulado como Cria.

- Eu não estou aqui para entrar em grupo nenhum. Estou aqui para fazer meu jogo, pronto! Eles tão me puxando para o lado deles, só que eu não vou do lado deles, eles sabem disso, já deixei bem claro. Mas eles confiam em mim, contam as coisas para mim, é isso que eu quero.