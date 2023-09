Marieta Severo fala sobre luta contra o câncer: Precisei tirar o útero e os ovários

Marieta Severo concedeu uma entrevista para o jornal O Globo para falar sobre um problema de saúde delicado que enfrentou no passado - câncer no endométrio. Em 2023, a atriz foi convidada para ser madrinha da campanha Setembro em Flor, organizada desde 2021 pelo grupo EVA, do Instituto Nacional do Câncer (INCA), para alertar sobre a prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia, conta a atriz ao jornal.

Em um vídeo, gravado para campanha, Marieta fala sobre a importância de se vacinar contra o HPV:

Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após os tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram...