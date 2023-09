Trio Corrente vem a Ribeirão Pires para Festival de Jazz e Chorinho

O Trio Corrente, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz em 2014, se apresentará na 1ª edição do Ribeirão Pires Choro Jazz Festival que acontecerá hoje no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro. No evento que vai das 11h às 19h, o grupo sobe ao palco 360º às 16h (veja programação na tabela). Em entrevista ao Diário, o baterista Eduardo Ribeiro, do Trio Corrente, diz estar feliz com a oportunidade de manter o jazz vivo em festivais e sobre as possibilidades de criação que esse estilo permite.

“É importante que a cidade tenha manifestações culturais de todos os gêneros, desde músicas mais clássicas até as mais atuais. O jazz e o choro precisam de espaços como esse para se difundirem. Os brasileiros têm uma riqueza cultural muito vasta. Muitas vezes, deixamos isso passar, mas precisamos reforçar que um povo sem cultura é um povo sem memória e alma”, analisa Ribeiro.

Para ele, a oportunidade de participar do Ribeirão Pires Choro Jazz Festival reforça essas ideias. “Fico feliz com o convite. Tenho acompanhado a mobilização para que o evento seja feito em Ribeirão e espero que seja o primeiro de muitos. Minha expectativa é que aconteça, pelo menos, uma vez por ano”.

DEMOCRATIZAÇÃO

A entrada da 1ª edição do Ribeirão Pires Choro Jazz Festival é social, com doação de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração pet. Ao longo do dia, estão programadas intervenções artísticas da Emarp (Escola Municipal de Artes), além de opções gastronômicas (espetinhos e tortas doces e salgadas, hambúrguer, sorvete, comida japonesa etc.) e artesanato.

“As atrações regionais sempre devem ter espaço nos festivais. O evento será na rua e gratuito. Isso é levar a cultura de forma democrática e causa transformações fundamentais. Todo mundo que quiser estar ali terá essa chance”, diz Ribeiro. “O jazz é muito atribuído a música estadunidense, que nasceu em New Orleans, mas o jazz nacional é muito forte e isso será visto neste domingo. Esse estilo engloba criatividade, dá luz a improvisação ao se difundir com outros estilos musicais do mundo”, completa o baterista.”

AGENDA

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), pontua que o festival faz parte da agenda para promover o turismo e a cultura da cidade. “O nosso calendário cultural e turístico, que prevê mais de 50 semanas de eventos, celebra todas as formas de arte e agora é a vez do jazz e do chorinho tomarem conta do nosso Paço Municipal. Ele se tornou palco desse movimento de valorização à cultura, lazer e do trabalho dos empreendedores locais. Estamos dando protagonismo à arte, ampliando as opções de lazer para os jovens e a família e fortalecendo o turismo de Ribeirão Pires”, afirma Volpi.