Desafio de Redação entra para guia de aprendizagem de escola

A Escola Estadual Celso Gama, em Santo André, incluiu o Desafio de Redação no guia de aprendizagem para todos os alunos da unidade. Na última quinta-feira (21), os professores dedicaram as duas primeiras aulas para que 700 estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio pudessem participar da 17ª edição do maior concurso literário do Grande ABC. A expectativa da gestão é que o colégio tenha um ganhador pelo segundo ano seguido. Para aumentar as chances dos alunos, a direção forneceu formação aos professores desde o começo do ano, além de permitir que os discentes tivessem os rascunhos dos textos avaliados antes de passarem para as folhas oficiais.

As inscrições se encerram nesta semana, em 29 de setembro. O tema deste ano é “Reciclar para transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade”. De acordo com a coordenadora pedagógica do Ensino Médio da unidade, Janaina Lucena da Cruz, a escola mudou a estratégia de preparação dos alunos. “Nas outras edições, percebemos que nem todos os professores trabalharam as temáticas em sala de aula. Por isso, agora, o Desafio de Redação entrou no guia de aprendizagem dos professores. A prova faz parte do currículo da nossa escola. Esse ano conseguimos a adesão de 100% dos nossos alunos. São 22 salas, sendo 12 de ensino fundamental e 10 de ensino médio, o que indica em torno de 700 alunos”, declara.

Com as alterações, a coordenadora espera que, novamente, algum aluno seja ganhador. “Ano passado tivemos uma vencedora e estamos na expectativa de conseguir mais uma vez. Acredito que os alunos estão bem preparados porque estamos vindo em uma sequência de estudos.”

Em 2022, a aluna Letícia Ferreira da Silva, do Celso Gama, ganhou o 1º lugar de Santo André da categoria IV (3º ano do Ensino Médio/EJA e Telessala) do Desafio de Redação. “Dei aula de português para a Letícia durante os três anos do Ensino Médio. Sempre foi uma aluna focada. Ficava até o minuto final produzindo o texto. Quando o Diário enviou e-mail informando que tínhamos um ganhador, todos os alunos do 3º ano se juntaram para assistir ao vivo o anúncio. Foi uma surpresa gratificante. Tem muitos alunos que não confiam no próprio potencial. Participar do concurso é uma chance de mostrar para eles que tudo é possível, ainda mais pelo fato que já tivemos uma vencedora na nossa escola. Tentamos incentivá-los o máximo possível”, afirma a professora Gisele de Almeida.

QUEM PARTICIPA

O gênero da redação é livre para as categorias um e dois (alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, EJA-Educação de Jovens e Adultos e Telessala) e dissertativo-argumentativo para as categorias três, quatro, cinco e seis (alunos do Ensino Médio, EJA e Telessala, professores e membros da Comunidade com Ensino Médio completo).

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório, tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da FSA (Fundação Santo André).