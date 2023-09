Governo estadual promove 1ª edição dos Jogos Paralímpicos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e da Pessoa com Deficiência, promove a partir deste domingo (24), na Capital, a 1ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp). A iniciativa é dividida em três etapas regionais e terá uma grande final em dezembro, reunindo os melhores classificados nas categorias em disputa. Todas as etapas serão disputadas no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A primeira fase regional vai reunir 823 atletas, entre 24 e 26 de setembro, e os três mais bem colocados por prova e gênero das regionais se classificam para a final. Atletismo, natação e halterofilismo são as modalidades em disputa.

Os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo têm por objetivo favorecer o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios do Estado de São Paulo por meio da inclusão social e esportiva das pessoas com deficiência.

Confira o calendário:

1º Regional: de 24 a 27 de setembro – 1ª e 2ª REGIÃO

2ª Regional: de 09 a 12 de outubro – 3ª, 4ª e 8ª REGIÃO

3ª Regional: de 16 a 19 de novembro – 5º, 6º e 7ª REGIÃO

FINAL: 16 e 17 de dezembro