Sto.André Intelli sofre revés e terá que decidir fora de casa nas oitavas

Depois de vinte e duas rodadas, estão definidos os confrontos dos playoffs da LNF (Liga Nacional de Futsal). Fora das oito primeiras posições, a equipe do Santo André Intelli teve confronto decisivo contra o Umuarama, do Paraná, ontem à noite, na Arena Olímpica João Mambrini, em Minas Gerais, para definir seu adversário e mando de quadra. A equipe do Grande ABC saiu derrotada por 4 a 3, e terá que decidir seu confronto nos playoffs fora de casa.

O time andreense terminou a fase classificatória da competição na nona posição, com 35 pontos, e vai enfrentar a equipe do Tubarão, de Santa Catarina, jogando longe de sua torcida o segundo e decisivo confronto das oitavas de final, já que não figurou entre os oito primeiros.

A equipe do Grande ABC jogou em casa, na teoria, já que o Ginásio Poliesportivo de São Bernardo estava reservado para um evento. Por conta disso, a partida aconteceu em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, onde a franquia da Intelli já viveu muitas glórias.