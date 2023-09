São Paulo promoverá 1º concurso estadual de cachaça em outubro

O Estado de São Paulo é o maior produtor de cachaça no Brasil: de acordo com o último levantamento feito pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento estadual, são mais de 400 engenhos que produzem a bebida em território paulista, o que representa 45% da produção nacional.

A estimativa, no entanto, é que esse número seja ainda maior. E para chamar a atenção de produtores espalhados em todo o Estado, o governo de São Paulo vai promover o 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista Cachaça.SP.

A expectativa é que cerca de 200 rótulos disputem, em três categorias, quais são as melhores cachaças do Estado.

Para José Carlos de Faria Junior, coordenador das Câmaras Setoriais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, além de auxiliar os alambiques na regularização de sua atividade, o concurso visa mostrar ao consumidor que ele pode ter acesso a cachaças de excelência, premiadas internacionalmente, e produzidas na sua região.

“O que a gente espera com o concurso é, além de aumentar a divulgação e disseminar a qualidade do produto que é feito em São Paulo, também trazer ao conhecimento do consumidor que esses produtores, além de ter a qualidade, estão próximos dele, no seu município”, afirma Faria Junior.

Para ele, muitas dessas propriedades são receptivas, o que ajuda a fomentar a inclusão dos alambiques nas rotas turísticas, trazendo mais renda ao produtor.

O concurso está previsto para começar em outubro e vai até janeiro do próximo ano. A divulgação dos vencedores será feita durante a Agrishow de 2024.

Bebida tipicamente brasileira, a cachaça é considerada o primeiro destilado das Américas: os registros históricos apontam que a produção da bebida começou na primeira metade do século XVI.

Atualmente, calcula-se que o Brasil possui capacidade instalada para produzir mais de um bilhão de litros de cachaça por ano, gerando mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Além de maior produtor, o Estado de São Paulo é também o que mais consome e o que mais exporta a bebida.

Esse destaque no setor é explicado pelo alto volume de produção de cana-de-açúcar em solo paulista, mas também pelas características culturais das diferentes regiões. O Estado se destaca tanto na produção da cachaça industrial, também chamada de cachaça de coluna, quanto nas cachaças artesanais ou de alambique.

Essas últimas vêm ganhando destaque nos últimos anos, com apelo junto ao grande público. E o 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista vai ajudar na valorização desse patrimônio do Estado de São Paulo.