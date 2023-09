EUA focam em diplomacia com Ilhas Cook e Niue para aumentar presença no Pacífico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve estabelecer relações diplomáticas na segunda-feira, 25, com duas nações do Pacífico Sul, as Ilhas Cook e Niue, visto que seu governo pretende mostrar aos líderes das Ilhas do Pacífico que está empenhado em aumentar a presença americana na região.

O anúncio ocorre no momento em que Biden se prepara para receber os líderes em Washington para uma Cúpula do Fórum EUA-Ilhas do Pacífico de dois dias, que deverá se concentrar fortemente no impacto das mudanças climáticas.

Biden valorizou a melhoria dos laços no Pacífico face à preocupação dos EUA com a crescente influência militar e econômica da China na região. Os planos para a ação diplomática foram confirmados por dois altos funcionários do governo, sob condição de anonimato.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que Biden usará o encontro para fortalecer "os laços com as ilhas do Pacífico e discutir como abordamos desafios globais complexos, como enfrentar a ameaça existencial das alterações climáticas, promover o crescimento econômico e promover o desenvolvimento sustentável".

(Fonte: Associated Press)