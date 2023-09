Adelson deixa o PSB após 30 anos e irá para partido aliado de Taka

Ex-vereador e ex-secretário de Segurança Alimentar de Diadema, na gestão do ex-prefeito Mário Reali (PT), Manoel José da Silva, o Adelson, decidiu deixar o PSB, partido ao qual esteve ligado por 37 anos, sendo 30 como filiado (oficializou a entrada em 1993) e outros sete atuando como militante. Neste período, comandou a sigla na cidade durante 13 anos, mas agora optou pela saída por não concordar com os rumos da agremiação, que, segundo ele, abandonou o que sempre foi o ponto forte do PSB, o trabalho junto às bases e à população.

Adelson pretende decidir seu futuro político nos próximos 30 dias, mas diz que sua única certeza é que ingressará em um dos oito partidos que estão aliados a Taka Yamauchi (MDB), segundo colocado na eleição para prefeito em 2020, quando perdeu para José de Filippi Júnior (PT) no segundo turno por uma diferença de apenas 5.618 votos e que é pré-candidato ao Paço novamente em 2024. Também garante que não pretende sair a vice de Taka, porque seu objetivo é voltar à Câmara.

“Resolvi mudar. Nunca imaginei deixar o PSB depois de tanto tempo, e sou muito grato à militância e à população, mas não concordo com os rumos que tomou. Ainda não sei para qual partido vou, mas o Taka tem oito partidos aliados a ele e será para um desses, após conversar com ele para decidirmos juntos”, comentou.