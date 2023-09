‘Queremos uma frente ampla em São Bernardo’, diz Barba

Um dos principais nomes do PT de São Bernardo, o deputado estadual e primeiro-secretário da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) Teonilio Barba afirmou que a ideia é construir frente ampla em torno da candidatura do também deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) à Prefeitura no ano que vem.

Em entrevista ao Diário, Barba informou que a pré-candidatura de Luiz Fernando já tem o apoio de sete partidos, mas o desejo é que este número chegue a pelo menos dez.

“Hoje temos em torno de seis ou sete partidos conosco. Mas estamos trabalhando para termos dez partidos ao nosso lado para formarmos aquela frente ampla que ajudou na campanha do presidente Lula (PT) no ano passado. Também teremos um apoio muito forte do ministro Luiz Marinho (PT)”, declarou.

Para a eleição, Barba vê um cenário disputado, com Luiz Fernando tendo Alex Manente (Cidadania) e possivelmente um candidato indicado pelo atual prefeito Orlando Morando (PSDB) como concorrentes. No entanto, acredita que o PT está recuperando a força que tradicionalmente teve em São Bernardo.

“Entendemos que nossos adversários são fortes, mas nós também temos uma tradição de boas eleições em São Bernardo. Na eleição do ano passado, o presidente Lula ganhou na cidade no primeiro turno e Haddad ganhou no segundo, crescendo quase 60 mil votos do primeiro para o segundo turno. E o Luiz Fernando tem muita força na cidade. É deputado em terceiro mandato, teve uma votação muito expressiva em 2022. Tenho certeza que nós vamos ganhar essa eleição. São Bernardo é uma cidade importante, e que nós precisamos retomar.”

Conforme já noticiado pelo Diário, a escolha de Luiz Fernado para liderar a candidatura da federação PT/PCdoB/PV na busca pelo Paço de São Bernardo contrasta com o histórico de candidatos da sigla. Desde a sua fundação, em 1980, o partido sempre lançou um sindicalista às eleições no município, todos ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Mesmo com carreira no ramo empresarial, o deputado em terceiro mandato na Alesp teve o apoio das lideranças sindicais da cidade.

“O Luiz Fernando é um companheiro que está muito bem preparado para dirigir uma cidade como São Bernardo junto com o PT. É o sonho dele, ele se preparou para isso. Estamos todos engajados na pré-campanha do Luiz Fernando”, disse.

Barba ainda informou não haver qualquer possibilidade de o nome do deputado ser substituído pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo por dois mandatos. “Nosso ministro Marinho tem a tarefa de ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil e manter o Estado Democrático de Direito, além de remontar o Ministério do Trabalho e Emprego, que foi destruído durante o governo genocida do Jair Messias Bolsonaro (PL)”.

VEREADORES

Na opinião de Barba, a retomada do crescimento do PT em São Bernardo também passa pela Câmara. Hoje, o partido tem apenas três cadeiras no Legislativo – elegeu quatro vereadores, mas Joilson Santos (sem partido) foi expulso em março de 2022 após cometer atos que divergem da conduta da sigla – e o deputado acredita ser possível aumentar esse número em mais de 100%.

“Nós entendemos que temos nomes importantes que irão disputar a eleição para vereador, além dos nossos companheiros que já são (Ana do Carmo, Ana Nice e Getúlio do Amarelinho). Nós vamos trabalhar para ter mais do que o dobro de cadeiras que temos. Sabemos que vai ser uma batalha difícil, porque o outro lado tem muito recurso financeiro, mas estamos na expectativa de eleger entre sete e oito vereadores”, comentou.