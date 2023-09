Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci afirma que tomava anticoncecional: Infelizmente nada é 100%

Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para tirar dúvidas dos seguidores sobre a gestação. Além de contar que pretende fazer um chá revelação, a influenciadora abriu o jogo sobre o método contraceptivo que usada durante o namoro com o cantor.

Ao ser questionada se estava se prevenindo, ela respondeu:

- Recebi bastante essa pergunta. E sim! Eu me prevenia, só que infelizmente nada é 100%. Mas hoje eu entendo que realmente tinha que acontecer. Por mais que a gente tenha o livre arbítrio, acho que Deus manda na hora certa. Até porque eu, por exemplo, me relacionei com uma pessoa por dois anos, fiquei um tempo sem tomar remédio, e não engravidei! É inexplicável! Eu até ficava com as paranoias na cabeça: Será que eu não posso engravidar?. E o meu ex já tinha filho. É muito louco!

E continua:

- Não foi planejada e acho que a gente poderia ter tomado mais cuidado ainda, além da minha prevenção. Mas acho muito feio falar: Só engravida se quiser. Como se eu tivesse a intenção. Aconteceu e pronto. O que importa é se a pessoa arcou com as consequências e vai criar bem o filho. A gente tem condição tanto mental e financeira para criar o nosso filho. E mesmo que não tenha sido planejado, estamos ansiosos para receber essa criança. Já amamos muito a essa criança.

Arthur e Jheny anunciaram o término do relacionamento no dia 18 de setembro. A notícia veio apenas três dias após eles confirmarem a gravidez.