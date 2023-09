Rômulo Arantes Neto pede Mari Saad em casamento

Os famosos estão realmente bem apaixonados - e, alguns deles, até noivos. No dia 23 de setembro, Mariana Saad e Rômulo Arantes anunciaram que vão oficializar a união.

O casal divulgou a decisão através de uma publicação nas redes sociais. Na legenda, Mari escreveu:

Eu to tão feliz!! 23.09.2023 eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial pra gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história!