Projeto Lentes do Saber devolve visão perfeita a crianças e fornece novo horizonte a estudantes

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” A frase do advogado e líder político Nelson Mandela reflete bem a força que o ensino tem na construção da história de cada pessoa. Facilitar o acesso ao estudo é um dever das escolas e das prefeituras e um direito do cidadão. Desde criança é preciso entender que, por meio da educação, é possível enxergar um futuro melhor para a sociedade.

Baseado nesse entendimento, o projeto Lentes do Saber, de Diadema, visa assegurar o direito dos estudantes da rede pública do município. O programa teve início em outubro de 2022 e tem como objetivo garantir que os problemas de visão, como miopia e astigmatismo, não sejam um impeditivo no processo de aprendizagem do aluno. O Lentes do Saber realiza exames oftalmológicos e distribui óculos para aqueles que apresentarem algum distúrbio óptico. Além disso, a Prefeitura presta assistência contínua, por meio de consultas médicas.

Foram 6.246 crianças do 1° ao 5° ano do fundamental que realizaram avaliações médicas dentro das escolas da rede pública de Diadema. Quase 2.100 alunos apresentaram algum comprometimento visual e foram convocados para mutirões no Centro de Especialidades Municipal Quarteirão da Saúde. De acordo com a Prefeitura, cerca de 460 óculos foram entregues para os estudantes, no período de um ano de projeto.

Este é o caso do aluno da Emeb Deputado Freitas Nobre, Luís Fernardo Fidelis, 7 anos, que, ao passar pelos exames do mutirão, teve detectado um problema na visão e ganhou uma armação nova com um par de lentes para solucionar o obstáculo. Antes de ganhar os óculos, o aluno apresentava dificuldade de enxergar de longe. Ele comenta que somente levantando do lugar e forçando bastante a visão era possível visualizar a matéria passada na lousa. “Tinha muita dor de cabeça”, relatou o garoto.

O estudante conta que, após chegar em casa, ele deitava e dormia, por causa das fortes dores que sentia durante o dia de estudo. Como consequência, o rendimento escolar de Luís estava sendo prejudicado. “Depois de ganhar os óculos, as minhas notas melhoram. Meus pais até falaram que eu fiquei mais bonito”, completou o garoto.

E não são apenas os alunos e responsáveis que ficaram felizes com essa iniciativa. Os professores e diretores também aprovaram o projeto e esperam que ajude a todos os estudantes. Para a vice-diretora da Emeb Deputado Freitas Nobre, Edjane Martins, o Lentes do Saber é essencial para a educação de Diadema.

“A dificuldade visual atrapalha o entendimento. Muitos pais têm a consciência da necessidade, mas não têm as condições para comprar os óculos”, comenta Edjane.

“É um projeto de educação, de saúde e também social”, completou a vice-diretora, evidenciando o papel de transformação comunitária que a escola tem.