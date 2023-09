Norris destaca evolução da McLaren após dobradinha e vê distância para Max como bom sinal

Lando Norris, da McLaren, cruzou a linha de chegada menos de 20 segundos depois de Max Verstappen no Grande Prêmio do Japão neste domingo. Não bastasse a segunda posição do britânico, a McLaren também teve Oscar Piastri no pódio, pela primeira vez na carreira do jovem australiano. Norris vê a diferença para a Red Bull como um sinal de que a McLaren está "chegando lá".

"Mais um dia incrível para nós. Um P2 e um P3, então não poderíamos ter pedido mais. Minha largada foi muito boa, quase consegui ultrapassar o Max, mas o Max é o Max, então não tive muitas chances na curva 2. Tentei, mas o ritmo hoje estava extremamente forte, comparando com todos.Não estamos perto do Max, mas também não estamos a quilômetros de distância, então foi um dia muito bom, e também para o Oscar, foi seu primeiro pódio na F1, parabéns para ele", disse Norris.

"Estamos forçando, estamos chegando lá. O progresso que fizemos é notável. Como eu disse, estou muito orgulhoso da equipe, dos avanços que damos todos os fins de semana. Tenho certeza de que passaremos por momentos difíceis novamente, mas estamos chegando lá, passo a passo", completou.

Piastri veio 17 segundos atrás de Norris e celebrou muito seu primeiro pódio. "É uma sensação muito especial, definitivamente. Vou me lembrar disso por muito tempo. Não posso agradecer o suficiente à equipe por me dar esta oportunidade. Não há muitas pessoas no mundo que tenham essa oportunidade em toda a vida, e eu consegui na minha primeira temporada. Não foi a minha melhor corrida de sempre, mas foi o suficiente para ganhar um troféu no final, por isso estou super feliz", disse.