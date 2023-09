Lexa é pedida em casamento por fã e brinca: Acabei de sair de um, quer me enfiar em outro?

Parece que Lexa está mesmo querendo viver uma fase solteira. Na madrugada deste domingo, dia 24, a cantora compartilhou um vídeo ao lado de uma fã, pouco tempo depois de se apresentar em uma festa de 15 anos em Manaus, em que aparece negando um pedido de casamento.

Não entendeu nada? Bom, vamos lá! A situação toda era apenas uma brincadeira. Depois do show, a fã se ajoelhou na frente da cantora e de tanto amor foi logo a pedindo em matrimônio. Cheia de humor, no entanto, Lexa respondeu:

- Eu acabei de sair de um casamento, você quer me enfiar em outro?

Depois do pedido inusitado, Lexa abraçou a fã e as duas caíram no sofá. Ídolo acessível, né? A cantora anunciou o divórcio de MC Guimê na última quinta-feira, dia 21