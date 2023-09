São Paulo e Flamengo decidem neste domingo (24) à tarde a Copa do Brasil

Chegou a hora da decisão. São Paulo e Flamengo fazem hoje o duelo decisivo pelo título da Copa do Brasil. Os paulistas possuem vantagem por terem vencido o jogo de ida, domingo passado, no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 1 a 0.

O Tricolor está em sua segunda decisão da competição e busca feito inédito, tendo em vista que na primeira final disputada, no ano de 2000, a equipe liderada por Raí foi derrotada pelo Cruzeiro, o maior campeão da competição, com seis títulos.

Os rubronegros são os atuais campeões da Copa do Brasil. Na final do ano passado, os cariocas venceram o Corinthians nos pênaltis e levaram a taça.

Porém, naquela ocasião, o cenário era outro. O Flamengo vinha em ascensão, com Dorival Júnior de técnico e um time que funcionava perfeitamente, lutando pelo título de todas as competições que disputava, tanto que terminou o ano vencendo a Copa do Brasil e a Libertadores. Hoje, Dorival se encontra do outro lado do duelo, comandando o São Paulo.

Após a derrota no jogo de ida é esperado que o Flamengo vá com mentalidade diferente para o segundo jogo, buscando reverter o resultado negativo do primeiro jogo e com sua escalação mais ofensiva, envolvendo, Pedro, Bruno Henrique e o retorno do meia De Arrascaeta, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e não esteve presente no primeiro jogo – os últimos treinos do Flamengo indicam, todavia, que ele fará seu retorno no confronto de hoje à tarde.

Em contrapartida, o São Paulo está com o time quase inteiro para o duelo, com destaque para Lucas e Calleri (autor do gol no jogo de ida), que comandam o ataque tricolor. Além disso, a equipe conta com jogadores como Luciano e o colombiano James Rodríguez no banco de reservas.

A final acontece na tarde de hoje, às 16h, no Estádio do Morumbi, que tem promessa de grande festa da torcida tricolor. A TV Globo e o Prime Video, canal de streaming, estão anunciando a transmissão do jogo decisivo ao vivo.