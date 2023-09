Santo André interdita trecho da Avenida Industrial para obras no Viaduto Castelo Branco

A Prefeitura de Santo André vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (25), trecho da Avenida Industrial, no sentido Centro, na altura da Rua Presidente Roosevelt, para avanço das obras de revitalização e reforço estrutural do Viaduto Presidente Castelo Branco. A interdição deve durar 45 dias.

Durante o período de interdição, os motoristas terão como opção utilizar a Rua Conselheiro Justino ou a Rua Porto Carrero. Agentes do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) vão manter o monitoramento do local e vão orientar os motoristas sobre as opções de desvio, além de faixas e placas informativas instaladas.

As obras de recuperação estrutural do Viaduto Presidente Castelo Branco seguem em ritmo acelerado e estão com 80% das intervenções concluídas. Com a agilidade no andamento das intervenções, será possível antecipar a entrega até o final deste ano, liberando totalmente o viaduto ao tráfego.

O Viaduto Presidente Castelo Branco foi totalmente interditado em novembro de 2022 para início do trabalho de recuperação das estruturas. Dias depois uma alça de acesso foi liberada para o motorista utilizar duas faixas de rolamento do viaduto no sentido bairro, visando minimizar os impactos do bloqueio.

As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha.

Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, será possível reduzir o número de cruzamentos em nível melhorando a fluidez dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.