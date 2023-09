Paulinho marca mais um gol e o Atlético-MG derrota o Cuiabá na Arena MRV

O Atlético-MG mostrou mais uma vez sua força na Arena MRV, ao derrotar, neste sábado á noite, o Cuiabá, por 1 a 0, em duelo que fechou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Paulinho, autor dos quatro gols na nova casa da equipe mineira.

Com o resultado, o Atlético alcança os 37 pontos, na nona colocação, enquanto o Cuiabá permance com 29, em 11º lugar.

Empurrado pela torcida, o Atlético-MG pressionou desde o início. Concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo com Guilherme Arana, Pedrinho e Pavón.

Logo aos quatro minutos, Arana cruzou e Paulinho cabeceou para boa defesa de Walter. Aos 13, após roubada de bola na saída de jogo do Cuiabá, Paulinho acertou um belo chute, mas a bola explodiu no travessão.

Ao sentir que o Atlético-MG aumentava o ritmo, o Cuiabá tomou uma postura mais defensiva e chegou a se defender com seis jogadores dentro de sua área.

Com isso, o Atlético foi obrigado a arriscar finalizações de longa distância. Aos 31 minutos, Pedrinho quase teve sucesso, ao chutar da entrada da área. A bola passou muito perto da trave esquerda de Walter.

Além dos chutes de longe, os lançamentos também foram uma arma atleticana contra a retranca do Cuiabá. Pavón foi lançado, levou perigo, mas estava impedido.

Mas o placar foi aberto no minuto seguinte. Após bela tabela com Hulk, Paulinho fez 1 a 0 para o Atlético-MG. É o quarto gol do atacante no estádio atleticano. Só ele fez gol na Arena MRV. Ele também é autor dos últimos seis gols do Atlético no Brasileirão.

O Cuiabá voltou mais agressivo, ma busca de ficar mais com a bola no campo de ataque e para isso apertou na marcação. Em 15 minutos, Lucas Mineiro, Denilson, Marllon receberam cartão amarelo.

O desempenho do Atlético não foi o mesmo na etapa final e as chances foram raras. Aos 30 minutos, Zaracho obrigou Walter a fazer boa defesa. A resposta do Cuiabá veio no minuto seguinte e de forma dupla. Everson fez belas defesas nas conclusões de Marllon e Deyverson. Aos 38, Arana cruzou para perigosamente para Hulk. Rikelme, na tentativa de cortar, acertou o travessão.

Daí para frente o Atlético-MG administrou a vantagem e o Cuiabá não teve forças para buscar o empate. As duas equipes voltam a atuar pelo Brasileirão no próximo sábado. O Cuiabá pega o Fluminense em casa, enquanto o Atlético-MG vai até Porto Alegre, no Beira-Rio, para encarar o Internacional.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 CUIABÁ

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos (Jemerson) e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho (Edenílson); Pavón (Zaracho), Hulk (Alan Kardec) e Paulinho (Réver). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Rikelme); Raniele, Denilson (Ceppelini) e Fernando Sobral (Lucas Mineiro); Clayson (Pablo), Deyverson e Wellington Silva (Derik Lacerda). Técnico: Bruno Lazaroni.

GOL - Paulinho, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mauricio Lemos, Lucas Mineiro, Denilson, Marllon, Pedrinho, Otávio.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 2.177.120,50.

PÚBLICO - 36.104 torcedores.

Local - Arena MRV, em Belo Horizonte.