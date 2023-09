Pela Série C, São Bernardo FC leva a virada e é derrotado fora de casa

O São Bernardo FC voltou a perder fora de casa e começa a se complicar na busca pelo acesso à Série B. Jogando pela terceira divisão contra o São José (RS), em Porto Alegre, o Tigre até saiu na frente com tento de falta de Matheus Oliveira, logo no início, mas levou a virada em gol contra e saaiu derrotado por 2 a 1 no Estádio Passo d’Areia, que ainda tinha marcas visíveis das fortes chuvas no Sul do País. A partida foi válida pela quarta rodada do Grupo B da competição.

O Tigre permanece segundo colocado do Grupo B com quatro pontos, mas ainda depende de uma derrota do Operário (PR), que joga neste momento contra o líder da chave, o Brusque (SC), que pode garantir vaga na final da competição em caso de resultado positivo. O time da região não consegue fazer três pontos fora de casa desde o dia 15 de maio, ainda na terceira rodada do campeonato, quando venceu o Pouso Alegre em Minas Gerais por 2 a 0.

Já o São José era o lanterna da chave com apenas um ponto e segue na luta pelo acesso após o triunfo, agora com quatro pontos, empatado com o time da região. Caso o Brusque se classifique, as outras três equipes da chave terão últimas rodadas decisivas para garantir a segunda colocação do grupo, que também garante vaga na segunda divisão. O São Bernardo joga no próximo sábado, às 16h, no 1º de Maio, contra o próprio Brusque. No outro duelo, o São José joga contra o Operário, no mesmo horário, no Passos D’Areia.

O JOGO

O Tigre abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com Matheus Oliveira, que cobrou falta rasteira próxima à área para vencer o goleiro adversário, Fábio Rampi. Demorou pouco tempo para que o arqueiro “desse o troco”, já que, como cobrador de bolas paradas da equipe, foi dele a responsabilidade de bater o pênalti cometido por Eduardo Biazus, defensor do Tigre, aos 14 da primeira etapa. Rampi chutou alto, no canto, vencendo Alex Alves e empatando a partida.

Com campo encharcado, poucas foram as chances no decorrer do jogo. No segundo tempo, o São José melhorou a parte ofensiva, chegando com perigo em cobrança de falta aos 13, e movimentação na área aos 18, que até gerou confusão e amarelo para o goleiro do Tigre, Alex Alves, que trombou com o atacante adversário após tentativa de repor a bola. Foi aos 44 que Guilherme Paraíba, do Tigre, jogou contra o próprio gol após cruzamento e garantiu o triunfo do São José.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ-RS 2 X 1 SÃO BERNARDO FC

São José

Fábio Rampi; Fredson, Jadson e Lucas Cunha (Kayan); Matheuzinho (Alessandro Vinicius), Nonato, Rafael Carrilho e Karl; Dener (Renê), Thayllon e Thiago Santos (Gilvan).

Técnico: Thiago Gomes

São Bernardo FC

Alex Alves; Eduardo Biazus (Henrique Lordelo), Matheus Salustiano e Itambé (Guilherme Paraiba); Jeferson, Rodrigo Souza, Romisson e Arthur Henrique; Matheus Oliveira (Allan Victor), João Carlos (Bruno Santos) e Silvinho (Hugo Sanches)

Técnico: Márcio Zanardi