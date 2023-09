Senador democrata Bob Menendez enfrenta pressão de outros democratas para renunciar

Um número crescente de legisladores e autoridades democratas está pedindo a renúncia do senador Bob Menendez, membro do partido, depois de ele ter sido indiciado na sexta-feira, 22, por um amplo esquema de suborno por promotores federais.

O gabinete do procurador dos EUA de Manhattan acusou Menendez de aceitar dinheiro, barras de ouro e outros benefícios em troca de usar o seu escritório para enriquecer três empresários e ajudar o governo egípcio. Menendez deixou o cargo de presidente do poderoso Comitê de Relações Exteriores, mas rejeitou as exigências para que deixasse o Senado.

"Não vou a lugar nenhum", disse ele, que chamou as acusações de falsas e afirmou ter sido vítima de "uma campanha difamatória ativa de fontes anônimas e insinuações".

O governador de Nova Jersey, o democrata Phil Murphy, pediu sua renúncia na noite de sexta-feira, e uma série de outras autoridades se juntaram a ele no decorrer do fim de semana. Os legisladores democratas que representam Nova Jersey, incluindo os deputados Bill Pascrell Jr. e Josh Gottheimer, um influente centrista, também pediram que ele saísse.

Gottheimer disse no sábado que Menéndez tem sido uma "voz crítica e um lutador duro por Jersey" em questões como armas e aborto, mas que, dada a seriedade das acusações, ele deveria "se afastar enquanto se concentra em sua defesa".

O deputado Andy Kim falou que está entrando na corrida para o Senado para desafiar Menendez pela indicação democrata. Ele postou nas redes sociais: "Após pedidos de renúncia, o senador Menendez disse 'Não vou a lugar nenhum'. Como resultado, sinto-me compelido a concorrer contra ele."