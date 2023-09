Shakira lança música em homenagem à babá que descobriu traição de Gerard Piqué

Shakira lançou uma música nova - El Jefe - e a letra chamou a atenção de muitos internautas. Segundo o The Independent, a faixa é mais uma alfinetada em seu ex-marido, Gerard Piqué, de quem se separou após descobrir uma traição.

De acordo com o veículo, a música pode ser dedicada à babá que descobriu a pulada de cerca do jogador. Na letra, Shakira cita o nome da profissional, Lili Melgar, que teria sido demitida pelo craque após ter descoberto o ocorrido e reportado à artista. Entretanto, após a demissão, a cantora contratou Lili para ir junto com ela para Miami, nos Estados Unidos.

Além disso, Shakira pagou uma grande nota pela participação de Lili no clipe. E não parou por aí! A babá também vai ser paga de acordo com os lucros gerados pela música.

- Lili Melgar, é para você esta música, porque não pagaram sua indenização. Outra treta, como sempre, diz Shakira na música.