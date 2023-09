Victor e Leo Chaves anunciam volta aos palcos e 30 shows

As borboletas do seu jardim voltaram! Depois de cinco anos longe dos palcos, Victor e Leo Chaves finalmente anunciaram que vão voltar a se apresentar - e deixaram os fãs muito felizes. Mas, antes de publicar o anúncio oficial, a dupla sertaneja compartilhou um vídeo enigmático mostrando seus filhos perguntando se eles iriam fazer shows.

A grande novidade foi compartilhada através do Instagram da dupla e uma foto dos dois se abraçando foi utilizada para marcar o momento especial. Já na legenda, Victor e Leo decidiram abrir o coração e confessaram que, mesmo em pausa, sempre conversavam e tocavam juntos.

Em seguida, eles agradeceram o apoio dos fãs que, por anos, matavam a saudade dos dois pelas músicas antigas e postagens nas edes sociais:

Cinco anos se passaram e nos trouxeram ao agora. Durante essa longa pausa, realizamos várias outras. Uma pausa para um café, outra para tocar um violão. Voltamos para as nossas raízes e abraçamos com tempo quem a gente ama. A nossa história precisava de manutenção como irmãos, então nesses anos reconstruímos a nossa base familiar longe dos palcos. Enquanto isso, vocês seguiram nos acompanhando, totalmente presentes. Foram inúmeras vezes que recebemos comentários com um simples: Estou aqui ouvindo vocês; As borboletas do meu jardim sumiram; Cadê vocês? Estamos aqui. Como nessa foto, abraçados.

Por fim, Victor e Leo confessaram que já têm 30 shows em mente, cada um em uma cidade diferente. A ideia é mostrar que eles estão de volta para todo o Brasil.

Há poucos dias estávamos frente a frente contando para os nossos pais que vamos realizar o que eles vem pedindo há alguns anos. E é com a mesma emoção que a gente viu nos olhos deles que compartilhamos com vocês, em primeira mão: estamos de volta. Estaremos juntos em uma turnê com 30 cidades escolhidas com carinho, curtindo cada segundo e revivendo a emoção que é cantar ao lado de vocês. A nossa história não termina aqui. Victor & Leo.