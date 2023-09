Depois de fazer desabafo, Simaria publica foto com roupa decotada e faz reflexão: Tenha coragem

Desde que Simone e Simaria Mendes anunciaram o fim da dupla sertaneja, vira e mexe rola algum boato sobre troca de indiretas entre as irmãs. Se as duas continuam em maus lençóis não sabemos, fato é que na última sexta-feira, dia 22, a nossa Kardashian brasileira voltou a dar o que falar com as suas reflexões.

Simaria publicou uma foto, através dos Stories, com a seguinte legenda:

A melhor conquista da vida é estar em paz.

Depois de fazer esta publicação enigmática, que deixou os seguidores super atentos, a artista decidiu fazer uma outra reflexão. Para isso, ela escolheu uma foto na qual usava uma roupa branca com decote profundo. Na legenda do Twitter, ela escreveu:

Além de vontade, tenha coragem. Que nunca te falte força para ir atrás de todos os seus sonhos! Você é capaz.