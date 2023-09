São Paulo é única cidade brasileira em ranking de inovação de ciência e tecnologia

A cidade de São Paulo é a única cidade brasileira e latino-americana a figurar entre os 100 clusters de ciência e tecnologia mais avançados do mundo em 2023, segundo o portal Tele.Síntese, especializado em Tecnologias da Informação e da Comunicação, telecomunicações e internet. Prévia do Índice Global de Inovação (IGI), divulgada nesta semana pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês), aponta a capital paulista na 72ª posição. A informação foi destacada também no site da InvestSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, ligada ao governo estadual. Segundo a WIPO, nos últimos cinco anos, São Paulo foi responsável por 42 pedidos de registro internacional de patentes e pela publicação de 1.406 artigos científicos por 1 milhão de habitantes em média.

Patentes nas empresas

No que diz respeito às aplicações de registro de patentes, lideram as solicitações internacionais a partir de São Paulo a Braskem (8%), a Natura Cosméticos (4%) e a Dow Global Technologies (3%). Segundo a informação, tecnologia médica e química fina orgânica são os temas mais presentes nos pedidos de patentes paulistas – cada um representa 10% das aplicações. Aparecem com destaque também categorias como outras máquinas (8%), química molecular (6%), química de materiais básicos (6%), farmacêutica (6%) e manuseio (5%).

USP à frente

A WIPO ainda mostra que a USP é responsável por mais da metade (51%) dos artigos científicos publicados. Os temas que lideram as publicações são cirurgia (7%), biologia aplicada (7%), química (7%), tecnologia (6%), medicina clínica (6%), matemática e física (6%) e biotecnologia e bioquímica (6%). 45% dos artigos científicos publicados em São Paulo são feitos em colaboração com outras organizações, sobretudo localizadas no Rio de Janeiro, Nova York e Boston-Cambridge.

Cachaça paulista

O Estado de São Paulo é o maior produtor de cachaça no Brasil. De acordo com levantamento feito pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, são mais de 400 unidades que produzem a bebida em território paulista, o que representa 45% da produção nacional. Para chamar a atenção de produtores espalhados em todo o estado, o governo paulista vai promover o 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista “Cachaça.SP”. A expectativa é que cerca de 200 rótulos disputem, em três categorias, quais são as melhores cachaças de SP.

Agronegócio em alta

Dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, mostram numa análise setorial do agronegócio que o resultado de janeiro a agosto de 2023 foi 6,9% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que houve um aumento de 5,6% nas exportações, alcançando US$17,84 bilhões, e 0,6% nas importações, totalizando US$3,44 bilhões. No total do Estado de São Paulo (somando todos os setores da economia), as exportações de produtos agrícolas do Estado de São Paulo são de 39,1%, enquanto a participação das importações é de 7,1%.

Sucos lideram

A participação do agronegócio paulista no agronegócio nacional, nos oito meses de 2023, se destacou nos seguintes grupos de produtos, cuja participação em valores ultrapassa 50% do total nacional: sucos (84,6%), produtos alimentícios diversos (75,4%), plantas vivas e produtos de floricultura (67,6%), complexo sucroalcooleiro (63,4%) e demais produtos de origem vegetal (63,3%).

No Grande ABC

O grupo Muffato deu início às instalações de novo empreendimento em São Bernardo: a unidade do Max Atacadista, bandeira de atacarejo da empresa. O projeto está situado em local estratégico da cidade, em investimento privado no valor de mais de R$ 65 milhões na estruturação do espaço. (Diário do Grande ABC).

Viva a banana!

Em 22 de setembro se comemora o dia mundial da fruta mais consumida no Brasil e no mundo: a banana. O Estado de São Paulo é o grande produtor brasileiro com 26% da produção total do país. Segundo levantamento do Instituto de Economia Agrícola, a expectativa da safra 2022/23 é superior a um milhão de toneladas, com uma área plantada de 1,9 mil hectares no estado. O Vale do Ribeira é considerado o maior polo produtor de banana de São Paulo e as principais variedades são: prata, nanica, maçã, ouro e terra.

Incentivo

O Governo de São Paulo abriu inscrições e levará até 10 empresas paulistas para a Feira do Livro de Frankfurt, um dos maiores eventos do mundo do setor editorial, que acontece de 18 a 22 de outubro, na Alemanha. Antes da missão para a Feira do Livro de Frankfurt, o CreativeSP levará cinco empresas paulistas para o Festival de Cinema de San Sebastián, que acontece na Espanha, entre 22 e 30 de setembro. Em 22 de setembro se comemora o dia mundial da fruta mais consumida no Brasil e no mundo: a banana.